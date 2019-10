ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Le komu je všeč, ko se mu nekdo vrine v vrsto? Da bi se temu izognili, so v londonskem baru prvi na svetu začeli preizkušati novo tehnologijo. Namesto natakarjev in natakaric zdaj za red v vrsti skrbi pametna tehnologija. Tisti, ki je bil prvi za točilnim pultom, bo tudi prvi postrežen. A kakšne so pasti nove tehnologije prepoznavanja obrazov?