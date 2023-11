So v OpenAI odkrili tehnologijo, ki lahko ogrozi človeštvo?

Skrivnostno odkritje v OpenAI v dnevu po vrnitvi Sama Altmana buri duhove in sproža številna ugibanja, kaj so v podjetju v resnici odkrili. Sredi julija so na ameriški patentni urad vložili dokumentacijo za naslednjo generacijo generativnega modela, ki temelji na za zdaj še neznani količini podatkov, GPT-5 (angl. General pretrained transformer). Kmalu za tem so zaokrožile prve govorice, da so pri tem naleteli na prve znake splošne umetne inteligence (AGI).

Po definiciji je AGI vrsta umetne inteligence, ki obvlada širok spekter intelektualnih nalog in lahko samostojno rešuje kompleksne probleme, pri tem pa presega človeške zmogljivosti in na določeni točki lahko razvije tudi lastna čustva in zavedanje. Ob tem številni (do te tehnologije) skeptični strokovnjaki svarijo pred tem, da bi neregulirana AGI lahko razvila lastne cilje, ki niso usklajeni z interesi človeštva, da bi tehnologijo v napačnih rokah lahko izrabljali v škodljive namene ter nekatere druge etične dileme.