Sodišče Googlu naložilo odprtje sistema Android konkurentom

Epic Games je Google leta 2020 obtožil monopolnega obnašanja, ker je med drugim plačeval proizvajalcem telefonov s sistemom Android, da konkurenčnim aplikacijam Googlovi trgovini Google Play onemogočijo dostop.

Operacijski sistem Android poganja 70 odstotkov vseh pametnih telefonov na svetu in Google si je z oviranjem dostopa drugim aplikacijam zagotovil več 10 milijard dolarjev prihodkov.

Sodnik James Donato je sklenil, da mora Google svojo trgovino z aplikacijami v ZDA za tri leta odpreti konkurenci. V tem času uporabnikom ne sme preprečevati plačevanja neposredno v aplikacijah in mora dovoliti dostop konkurenčnim platformam ali trgovinam z aplikacijami tretjih oseb.

Sodnik je odredil tudi ustanovitev posebnega odbora, ki bo nadzoroval uresničevanje sodbe. Sodba bo začela deloma veljati z novembrom, v celoti pa jo bo moral Google izvajati od julija 2025.

Google je takoj napovedal pritožbo. Kot so zatrdili v družbi, je sodnik spregledal dejstvo, da sta Apple s svojim operacijskim sistemom in Android tekmeca. Zaprosili so za odložitev uresničevanja sodbe do konca pritožbenega postopka.

Družba Epic Games, med drugim znana po zelo priljubljeni igri Fortnite, je podobno tožbo vložila tudi proti Applu, a jo je izgubila.

Google je v času tožbe trdil, da je dogovor s proizvajalci pametnih telefonov s sistemom Android tem pomagal v tekmi z Applom. "Še naprej se bomo zavzemali za to, kar je najboljše za razvijalce, proizvajalce naprav in milijarde uporabnikov sistema Android po vsem svetu," je sporočila Googlova podpredsednica za regulativne zadeve Lee-Anne Mulholland.

Sodbo pa je pozdravil glavni izvršni direktor Epic Games Tim Sweeney, ki je sporočil, da bo sedaj trgovina Epic Games Store za tri leta na voljo uporabnikom v ZDA brez Googlovega 30-odstotnega davka na aplikacije.

"Odločitev sodišča pomeni, da bodo imeli vsi razvijalci aplikacij in trgovin, operaterji in proizvajalci tri leta časa, da vzpostavijo živahen in konkurenčen ekosistem Android s tako kritično maso, da ga Google ne bo mogel več ustaviti," je sporočil.

Zvezna porota je že decembra lani sklenila, da Google krši ameriško protimonopolno zakonodajo s tem, ko neodvisnim proizvajalcem onemogoča dostop do svoje trgovine Google Play. Porota je med drugim ugotovila, da je Google nezakonito zahteval, da je njegova trgovina z aplikacijami edini kanal za plačila za aplikacije tretjih oseb, kot so Fortnite in druge igre.

Google je avgusta izgubil tudi protimonopolno tožbo zaradi izkoriščanja prevladujočega položaja svojega spletnega iskalnika Google Search. V Virginiji pa poteka postopek v tožbi zaradi domnevnega monopolnega položaja na trgu spletnega oglaševanja.