Sodobna tehnologija razkrila: faraona so obredno usmrtili

Faraona, ki je vladal pred več kot 3000 leti, so obredno usmrtili. S pomočjo CT slikanja in 3D fotografij so egiptologi z univerze v Kairu ugotovili, kdo ga je pokončal in tudi, da je za njegovo balzamiranje poskrbela izkušena roka. Faraonove rane so zakrili s platnom, ker so želeli poskrbeti za njegov videz v posmrtnem življenju. Zaradi tega pa se je mumija ohranila v odličnem stanju.

