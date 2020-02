Solar Orbiter: začela se je misija, ki bo razkrivala skrivnosti Sonca

Misija je nastala s sodelovanjem Evropske vesoljne agencije (ESA) in Nase, sondo pa so izstrelili v noči na ponedeljek z ameriške Floride. Gre za 1,5 milijarde evrov vreden projetk. "Mislim, da je bilo popolno. Nenadoma začutiš, da si resnično povezan s sončnim sistemom," je po izstrelitvi po poročanju AFPdejal znanstvenik ESE, Daniel Muller. "Si tukaj na Zemlji in gledaš izstrelitev nečesa, kar se bo približalo Soncu."

Znanstveniki trdijo, da bo sonda, polna senzorjev in kamer, omogočila edinstveni vpogled v Sončevo delovanje, njegovo atmosfero, veter in magnetna polja ter magnetno aktivnost. Ključno za razumevanje slednje je po mnenju znanstvenikov boljše poznavanje polov, ki se na Soncu zamenjata vsakih 11 let, tik pred tem pa se močno poviša sončeva aktivnost.