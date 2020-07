Deset let Sonca v eni uri: Nasa objavila osupljiv posnetek v časovnih presledkih

Pri Nasi so ob tem zapisali, da so zbrani podatki prispevali k "številnim novim odkritjem o delovanju Sonca", ujeli so tudi sončne izbruhe, v desetletju sta se zamenjala severni in južni pol, povzema Guardian. V posnetku je tudi nekaj praznih oziroma črnih kadrov, ki so po besedah Nase nastali, ko sta med SDO in Soncem prešli Zemlja ali Luna.

Video spremlja tudi skladba nemškega glasbenika Larsa Leonharda, ki je za Naso za to priložnost ustvaril Solar Observe.

Sončev observatorij (Solar Dynamics Observatory – SDO) bo delovanje Sonca spremljal vse do leta 2030.