Sončna sonda Parker potovala skozi Sončevo atmosfero

Sončna sonda Parker je ena najbolj drznih misij, kar jih je agencija kdaj izpeljala. Sondo so izstrelili pred tremi leti, njen cilj pa je ponavljati in vedno bližje prehoditi Sonce.

Po poročanju medijev se je omenjeni zgodovinski trenutek zgodil aprila, vendar je analiza podatkov to potrdila šele zdaj. Parker je moral vzdržati močno vročino in sevanje, vendar je zbral nove podatke o delovanju Sonca.

28. aprila letos je Parker prestopil tisto, kar imenujemo Alfvénova kritična meja. To je zunanji rob korone. To je točka, kjer se sončni material, ki je običajno vezan na Sonce z gravitacijo in magnetnimi silami, sprosti in teče po vesolju. Parker je naletel na mejo na približno 13 milijonih km nad vidno površino ali fotosfero Sonca.

Podatki sonde kažejo, da je dejansko prešla nad in pod mejo trikrat v petih urah, je povedal Stuart Bale s kalifornijske univerze Berkley. "Videli smo, da so se razmere popolnoma spremenile," je dejal. "Znotraj korone je sončno magnetno polje postalo veliko močnejše in je prevladovalo gibanje tamkajšnjih delcev. Tako je bilo vesoljsko plovilo, obkroženo z materialom, ki je bil resnično v stiku s Soncem."

Raziskovalci so navdušeni nad korono, ker se tam odvijajo nekateri ključni procesi, ki trenutno kljubujejo razlagi. Eno je tisto, kar se zdi protiintuitivno pregrevanje. Temperatura Sonca na njegovi fotosferi je približno 6000 stopinj, v koroni pa lahko doseže osupljivih milijon stopinj ali več. V tem območju se tudi zunanji tok nabitih delcev – elektronov, protonov in težkih ionov – nenadoma pospeši v nadzvočni veter. Mehanizem je tako spet uganka.

"Težava je v tem, da se prstni odtisi fizičnih procesov, ki povzročajo sončni veter, izbrišejo s potovanjem, ki ga sončni veter opravi od sončne korone do Zemlje in naprej," je pojasnil Nour Raouafi iz Laboratorija za uporabno fiziko Johna Hopkinsa. "To je razlog, da imamo Parkerja, ki leti skozi to skrivnostno regijo, da nam pove, kaj se tam dogaja."