Sončna svetloba pri moških spodbuja delovanje 'hormona lakote'

Carmit Levy , profesor na oddelku za človeško molekularno genetiko in biokemijo na univerzi v Tel Avivu, se je spraševal, če bi na zadevo lahko vplivalo tudi uživanje hrane. Zato je s kolegi analiziral podatke 3000 udeležencev, ki so bili vključeni v nacionalno raziskavo o prehrani. Ugotovili so, da so moški v poletnih mesecih povečali vnos hrane, ženske pa ne. Povprečno so sicer zaužili le približno 300 dodatnih kalorij na dan, kar sicer ni veliko, vendar bi na dolgi rok lahko vplivalo na povečanje telesne mase.

Znano je, da pretirana izpostavljenost poveča tveganje za kožnega raka, vendar so nedavne študije pokazale, da lahko zmerna izpostavljenost v povprečju podaljša pričakovano življenjsko dobo, saj pomaga zaščititi pred srčno-žilnimi boleznimi in nekaterimi drugimi vzroki smrti. Med drugim naj bi bilo tako zato, ker znižuje krvni tlak s sproščanjem dušikovega oksida iz kože, gre za proces, ki vpliva na "sproščanje" žil, pišejo strokovnjaki. Drugi znanstveniki so zdravstvene koristi sončne svetlobe prepisali proizvodnji vitamina D.

Študija, ki je bila objavljena v reviji Nature Metabolism , dokazuje, da so učinki izpostavljenosti soncu bolj zapleteni, kot se je sprva mislilo, poroča The Guardian .

Levy je pojasnil, da ima grelin, ki mu pravijo tudi "hormon lakote", poleg uravnavanja apetita še druge učinke: blagodejno vpliva na srčno mišico in znižuje arterijski (krvni) tlak. "Grelin je lahko mehanična povezava med izpostavljenostjo soncu in zmanjšanjem srčno-žilnih bolezni," je dejal.

Poskuse so izvedli tudi na miših in ugotovili, da so samci, ki so bili izpostavljeni UVB žarkom, pojedli več, bili bolj motivirani za iskanje hrane, prav tako pa so imeli povečano raven grelina v krvi. Pri mišjih samicah te spremembe niso opazili.

Odločili so se za nadaljnjo preiskavo, kjer so prostovoljke in prostovoljce ob poldnevu za 25 minut izpostavili soncu in ugotovili, da je izpostavljenost zvišala raven hormona grelina, ki povečuje apetit - a tudi tokrat le pri moških, ne pa tudi ženskah.

Carlos Dieguez in Ruben Nogueiras, profesorja iz Univerze Santiago de Compostela v Španiji, ki sicer nista sodelovala pri študiji, sta rezultate opisala kot "vznemirljive" in dodala, da nestrpno pričakujeta nadaljnje študije, s katerimi bodo ocenjevali vpliv starosti in etnične pripadnosti na izpostavljenost UVB in vnos hrane. "To delo bo zagotovo utrlo pot nadaljnjim študijam o vlogi kože pri energijski in presnovni homeostazi (ravnovesju), področju, ki je bilo večinoma spregledano," sta zapisala v spremno besedo v reviji Nature Metabolism.

Dr. Duane Mellor, dietetik in višji profesor na Univerzi Aston, ki prav tako ni sodeloval pri raziskavi, je bil sicer nekoliko bolj zadržan. "Gre za potencialni mehanizem, ki kaže, kako lahko UVB vpliva na metabolizem hormonov in kako je to lahko povezano s povečanjem hormona apetita grelina, vsaj pri miših," je dejal.

"Moramo priznati, da ta raziskava ne trdi, da bo izpostavljenost sončni svetlobi in UVB povzročila povečanje telesne mase pri moških. Ponuja pa nekaj zanimivih vpogledov v to, kako bi zmerno izpostavljenost UVB lahko povezali s koristmi za zdravje, vključno z zmanjšanim srčno-žilnim tveganjem in vnetji, saj grelin deluje protivnetno," je še dejal.