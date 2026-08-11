Za minuto in pol teme na razprodan otok prihaja tudi vojska

Pot tokratnega popolnega mrka bo prečkala Grenlandijo, Islandijo, Španijo in majhno območje severovzhodne Portugalske, drugi deli Evrope bodo priča delnemu mrku, tudi Slovenija. Ena najboljših točk za opazovanje bo na Majorki. Najboljši razgled bo vzdolž zahodne obale in njenih dvignjenih območij. Kombinacija popolnega mrka in sončnega zahoda dogodek na otoku dela še posebej edinstvenega.

Pot popolnega sončnega mrka 12. avgusta 2026 FOTO: Shutterstock

Časovnica

Začetek mrka: 19:38 Popolni sončni mrk: 20:31 (trajal bo 1 minuto in 39 sekund) Sončni zahod in konec vidljivosti: 20:49

Ob 19.38 bo Luna začela počasi prekrivati rob Sonca. Od tega trenutka naprej bodo za varno opazovanje dogodka potrebna certificirana očala za mrk. Ob 20:31 se bo začela edinstvena faza, ko se bo Luna popolnoma poravnala s Soncem in dele Majorke za približno 1 minuto in 36 sekund potopila v nenadno temo. Takrat si lahko opazovalci za dobro minuto in pol odstranijo očala in pojav opazujejo s prostim očesom. Spremenila se bo svetloba, pade lahko tudi temperatura, na nenadno temo se lahko odzovejo tudi živali. Sledi zadnja faza, ko bo Sonce, sicer še vedno delno v mraku, ob 20.49 zašlo za obzorje. Tudi to bo zanimiv pojav, saj bo Sonce še vedno delno mračeno.

Naslednji popolni Sončev mrk bo 2. avgusta 2027, ko bo prečkal jug Španije, sever Afrike in Arabski polotok. Na fotografiji je popolni Sončev mrk iz Argentine 2020. FOTO: AP

Lokacije

Tudi na otoku, ki je prepoznan po raznoliki obali in klifih, za opazovanje niso primerna vsa mesta. Še največ prilagodljivosti omogoča opazovanje z morja, a so čolni in ostala plovila na otoku že več mesecev popolnoma zasedeni. Največji navdušenci so nastanitve rezervirali že veliko prej, mesta na nekaterih turističnih ladjicah naj bi bila polna že pred dvema letoma. Na kopnem so idealni pogoji za opazovanje predeli, obrnjeni neposredno proti zahodu, brez mestne svetlobe ali kakršnihkoli ovir, ki zakrivajo pogled na odprto morje. Idealne točke so v bližini Banyalbufarja, Valldemosse, Deiàja, Port de Sóllerja in Sa Calobra.

Ena boljših točk za opazovanje bo vasica Banyalbufar. FOTO: Profimedia

Poostrena varnost in vojska

Na otoku pričakujejo veliko gneče in prometne zastoje. Nekaj odsekov cest so že zaprli. Španska vlada je sprožila obsežno petdnevno varnostno operacijo, v kateri bo mobilizirala 33.600 policistov in civilno gardo, ki bo pod enotnim poveljstvom nadzorovala kopenski, morski in zračni promet. Razglasili so tudi 123 območij z visokim varnostnim tveganjem, poroča Euronews. Na Balearske otoke, ki jih poleg Majorke sestavljajo še Menorka, Ibiza in Formentera, so poslali vojake, policiste in reševalce. Ob napovedani rekordni množici opazovalcev bo močno povečano tudi tveganje za požare v naravi. Obrambno ministrstvo je tako ustreglo prošnji balearske vlade in aktiviralo dodatne sile, na Menorki so namestili tudi taktično enoto. Načrtujejo tudi nadzorne polete, s katerimi bodo pregledovali območje in potencialne požarne izbruhe.

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V pripravljenosti so tudi bolnišnice zaradi morebitnih poškodb oči pri ljudeh, ki ne bodo nosili zaščitnih očal. Po vsej državi so sicer delili očala, šest znamk očal pa so umaknili s trga. Skupno število potovanj v Španiji naj bi te dni preseglo milijon. Španska vlada po navedbah Guardiana pričakuje, da bo zaradi pojava državo obiskalo 460.000 tujih turistov. Dodatnega obiska zagotovo ne bodo veseli domačini na otoku, ki že dlje časa opozarjajo, da je turizma preveč.

200.000 evrov za potovanje in ogled

Za tiste z globokim žepom je ugledna španska hotelska veriga Meliá Hotels International pripravila tudi posebne pakete. Za 200.000 evrov so ponujali potovanje, ki se začne z zasebnim luksuznim prevozom od vašega doma do letališča in nato z zasebnim letalom na Majorko in prevozom do njihovega hotela. Tam ponujajo štiri nočitve v predsedniškem apartmaju, 12. avgusta pa si bodo petični gostje sončni mrk ogledali z njihove zasebne jahte ali ladje. Ne bodo pa uživali le ob pogledu na sončni mrk, zagotavljajo namreč tudi pestro kulinarnično ponudbo.

Številni so bodo mrk ogledali z morja, a na otoku so vsa plovila že rezervirana. FOTO: Shutterstock

NASA v zapuščeni španski vasici

Več kot leto dni je posebno lokacijo za opazovanje sončnega mrka iskala tudi Nasa, ki bo pojav prenašala v živo z različnih točk vzdolž poti popolnega mrka. Eno od točk so našli tudi v zapuščeni vasici Villalibado na severozahodu Španije, ki sta jo zadnja prebivalca zapustila pred 28 leti.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Nasina točka za opazovanje v zapuščeni vasici Villalibado Profimedia

Nasina točka za opazovanje v zapuščeni vasici Villalibado Profimedia

Nasina točka za opazovanje v zapuščeni vasici Villalibado Profimedia





Opazovalna točka je postavljena ob cerkvi San Salvadore, kjer so namestili štiri močne teleskope, ki bodo omogočali prenos po vsem svetu.

Kaj pa pri nas?

V večjem delu Evrope - tudi v Sloveniji - Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki bo viden delni mrk, ko bo Luna zakrila le del Sončeve ploskve. Kot je za STA pojasnil profesor z oddelka za geografijo mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, se bo v Sloveniji mrk začel ob 19.25. Največja prekritost bo nastopila ob 20.25, ko bo Luna zakrila približno 90 odstotkov Sončevega premera. Ker bo Sonce takrat že pod obzorjem (zašlo bo ob 20.21), vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Stopnja prekritosti bo sicer nekoliko večja v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji.