Soustanovitelj zahteva razbitje Facebooka

K razbijanju tehnoloških velikanov, kot je Facebook, pozivajo tudi ameriški politiki iz obeh strank, demokratska senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren pa med svojo predsedniško kampanjo obljublja, da bo v primeru izvolitve poskrbela za to. Senatorka je prepričana, da imajo velika tehnološka podjetja preveč moči nad ameriško družbo, ekonomijo in demokracijo. Uničevala naj bi konkurenco in zatirala inovacije.

Hughes je skupaj s Zuckerbergom, Eduardom Saverinom in Dustinom Moskovitzem leta 2004 med študijem na Harvardu ustanovil družbeno platformo Facebook. Vsi razen Hughesa, ki je vreden okrog 383 milijonov evrov, so danes milijarderji. Zuckerberg je na čelu Facebooka in nadzira kar 60 odstotkov delnic podjetja, ki je vredno 445 milijard evrov, uporablja ga več milijard ljudi po svetu in obvladuje 80 odstotkov vseh svetovnih prihodkov družbenih omrežij.

Zuckerbergov nadzor je neameriški

Hughes piše, da so ameriški zakonodajalci predolgo časa občudovali Facebookovo eksplozivno rast in spregledali lastno odgovornost za zaščito Američanov in konkurence na trgu. "Čas je, da se Facebook razbije," je zapisal in kot dober primer vladne intervencije izpostavil razbitje podjetij Standard Oil in AT&T. Hughes meni, da je Zuckerberg dober in prijazen človek, vendar odločen prevladovati. Njegov popoln nadzor Facebooka naj bi bil neameriški.