Okvarjeno sovjetsko vesoljsko plovilo nenadzorovano pada proti Zemlji

V preteklih desetletjih naj bi se večji del vesoljskega plovila poškodoval, a nekateri trdijo, med njimi je tudi Langbroek, da pristajalna kapsula – nekakšno kroglasto telo s premerom enega metra – že 53 let kroži okoli Zemlje in postopoma izgublja na višini.

Nizozemski znanstvenik Marco Langbroek sicer napoveduje, da se bo propadlo vesoljsko plovilo vrnilo okoli 10. maja. Če bo ostalo nepoškodovano, bo po njegovih ocenah padlo s hitrostjo 242 kilometrov na uro. Kljub temu da obstaja tveganje, da plovilo pade na človeka, miri, da je večja verjetnost, da vas zadene strela. Pri Nasi medtem ocenjujejo, da bo sonda ponovno vstopila v Zemljino ozračje nekje med 7. in 13. majem 2025.

Kam bi pol tone težka sonda lahko padla?

O takih ocenah še ne moremo govoriti, opozarjajo strokovnjaki. Morebitne lokacije so vse od Londona do Alberte v Kanadi in južnoameriškega Cape Horna. Ker večji del območja pokriva morje, je najverjetneje, da bo padlo v vodo. Neznanka sicer prav tako ostaja, kako bo ogromen predmet 'preživel' povratek v ozračje.

Poznavalci sicer dvomijo, da bo sistem padala po toliko letih sploh še deloval. Morda bi bilo celo bolje, da bi ščit odpovedal, kar bi povzročilo, da bi plovilo zagorelo, je za AP pojasnil Jonathan McDowell iz Centra za astrofiziko Harvard-Smithsonian.

Sovjetska zveza je plovilo Kosmos 482 izstrelila leta 1972 v sklopu večjih misij na Venero. Raketa, z opremo, ki naj bi zbirala podatke s peklenskega površja Venere, zaradi okvare nikoli ni prebila zemeljske orbite.