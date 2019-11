Space X v vesolje izstrelil 60 novih satelitov

Okrog zemlje trenutno kroži okrog 2100 aktivnih satelitov in 42.000 dodatnih povzroča skrbi glede gneče nad Zemljo, ki bo med drugim ovirala delo astronomov. Obstaja tudi možnost trkov satelitov.

Poleg podjetje SpaceX imajo podobne ambicije o svojem omrežju satelitov na nebu tudi ameriški Amazon, angleški OneWeb in drugi. Musk cilja na med tri do pet odstotkov deleža vseh svetovnih internetskih povezav, kar bi naneslo 30 milijard dolarjev na leto. To je desetkrat več, kot Space X zasluži z izstreljevanjem raket po naročilu.

SpaceX naj bi imel do naslednjega leta operacijsko pokrito omrežje za Kanado in severni del ZDA. Za pokritje celotnega planeta pa bo potrebnih še nekaj deset izstrelitev. Muskov končni cilj je, da bo njegovo podjetje imelo dovolj denarja, da razvije lastne rakete oziroma vesoljska plovila za kolonizacijo planeta Mars.