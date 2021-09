Raketa z milijarderjem, zdravstveno delavko, profesorico in inženirjem že v vesolju

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zasebno vesoljsko podjetje Space X je iz izstrelišča Cape Canaveral na Floridi v vesolje poslalo svojo raketo, na kateri so bili prvič doslej le štirje amaterji brez astronavtov. Pot je zase, za zdravstveno delavko in dva zmagovalca natečaja financiral 38-letni Jared Isaacman. Gre za zgodovinsko prvo popolnoma civilno vesoljska posadko in odpravo.