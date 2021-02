SpaceX-ov prototip rakete eksplodiral med pristajanjem

SpaceX v tovarni v kraju Boca Chica v Teksasu istočasno gradi več prototipov, Starship številka 10 naj bi že bil pripravljen na testni let.

Da SpaceX razvija rakete Starhip, je Musk razkrila lansko leto. Ko bo prototip dokončan, naj bi imel predvidoma imel 37 motorjev, v višino pa bo meril 120 metrov. Daljnosežni cilji Starshipa so prevoz tovora (v Zemljino orbito bo raketa lahko ponesla 100 ton tovora) in celo do 100 ljudi naenkrat na misije na Luno in celo na Mars. Muskov cilj je izdelati nekakšen vesoljni taksi oziroma rakete, ki služijo kot komercialna letala in se jih lahko uporabi večkrat.

Musk želi namreč nekega dne poslati več tovrstnih plovil na Mars. Lahko pa bi bila uporabna tudi pri ponovni vzpostavitvi stalne prisotnosti na Luni, ki jo načrtuje ameriška vesoljska agencija Nasa.