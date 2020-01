SpaceX v vesolje poslal novih 60 satelitov Starlink

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Kalifornijsko podjetje SpaceX je v vesolje poslalo še 60 satelitov Starlink, ki Zemlji zagotavljajo satelitski internetni dostop. Od novembra so jih izstrelili 122, do sredine letošnjega leta pa naj bi jih okoli našega planeta krožilo več kot 12.000. Pred tedni so nenavadne luči vznemirile prebivalce po vsej Sloveniji, a se je kasneje izkazalo, da gre prav za satelite podjetja SpaceX.