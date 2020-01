SpaceX razstrelil raketo, da bi dokazal, da lahko astronavti preživijo

Posadke na kapsuli ni bilo, gre pa za test, v katerem preverjajo funkcijo "odpoved med vzletom" (IFA). To je bil eden zadnjih korakov, s katerim je moral SpaceX dokazati, da je kapsula Crew Dragon varna, in bodo lahko začeli prevažati astronavte. Predvidena izstrelitev za soboto (18. januarja) je bila prestavljena za 24 ur zaradi neugodnih vremenskih razmer tako na mestu izstrelitve kot na območju predvidenega pristanka kapsule.

SpaceX je kapsulo izstrelil v nedeljo iz vesoljskega centra Kennedy v Cape Canaveralu na Floridi. Pri tem so uporabili raketo Falcon 9, ki je pri testu bila uničena. Ta raketa stane približno 50 milijonov evrov, SpaceX jo je za komercialne namene in tudi testiranja uporabil že štirikrat, trikrat se je raketa vrnila na tla, tokrat pa je bila, kot je v primerih prekinjene izstrelitve normalno, uničena.

Kot piše Space, je Falcon 9 po vzletu sprožil številne avtomobilske alarme, uničen pa je bil po 84 sekundah leta. Ker je raketa prebila zvočni zid, so gledalci najprej slišali zvočni udar, nato pa še samo eksplozijo. "Načrtno smo uničili raketo, da bi se prepričali, da sistem za reševanje astronavtov deluje," je na tiskovni konferenci rekla Kathy Lueders , ki pri Nasi vodi program komercialnih sistemov. "To je zelo drugačen pristop, kot bi ga imeli na normalni misiji."

Crew Dragon se je uspešno ločil od rakete in po približno petih minutah padanja so se aktivirali avtomatski sistemi za sprožitev padal. Kapsula je nato varno pristala po devetih minutah, ko je zapustila izstrelitveno ploščad. "To je za nas velik preizkus. Gre za test, ki ne preveri samo tehničnih delov sistema za reševanje, ampak tudi odzivov in postopkov ljudi na tleh,"je dejal Benji Reed, vodja za nadzor poletov s človeškimi posadkami pri SpaceX.

Sistem za reševanje posadke je eden od ključnih elementov pri raketnih sistemih

Z ruskega vesoljskega izstrelišča Bajkonur v Kazahstanu so proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) leta 2018 izstrelili vesoljsko plovilo Sojuz z ruskim kozmonavtom in ameriškim astronavtom. Kmalu po izstrelitvi je imelo plovilo težave in posadka se je rešila prav s pomočjo sistema za reševanje. Na Sojuzu, ki bi moral na ISS ponesti astronavta Nicka Hagua in kozmonavta Alekseja Ovčinina, je odpovedal potisnik. "Nesreča s potisnikom," je dve minuti in 45 sekund po vzletu sporočil Ovčinin. V času okvare je Sojuz potoval s hitrostjo 7563 kilometrov na uro.