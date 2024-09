SpaceX v vesolje izstrelil posadko neprofesionalnih astronavtov

Kapsula dragon, ki jo proti vesolju nosi raketa falcon 9, se bo prvi dan po izstrelitvi povzpela do višine 1400 kilometrov nad Zemljinim površjem. Tako daleč ljudje niso leteli že od časa misij Apollo pred 50 leti. Za primerjavo, Mednarodna vesoljska postaja (ISS) kroži na višini okoli 400 kilometrov od Zemlje.

Petdnevno odpravo financira in vodi milijarder Jared Isaacman, v sodelovanju s tehnološkim mogotcem in ustanoviteljem SpaceX Elonom Muskom. Na krovu kapsule dragon so se mu pridružili upokojeni podpolkovnik ameriških letalskih sil Scott Poteet ter Sarah Gillis in Anna Menon, inženirki in strokovnjakinji za vesoljske odprave pri SpaceX.