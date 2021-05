Pričeli z gradnjo plavajočega vesoljskega pristanišča SpaceX

Elon Musk želi platformo Deimos uporabiti tako za izstrelišče kot tudi pristajalno stezo za vesoljsko ladjo SpaceX Starship. SpaceX je v začetku letošnjega leta ob obali Teksasa kupil dve naftni ploščadi, ki naj bi služili kot "plavajoči" lansirni ploščadi za Starship. Platformi so poimenovali Deimos in Phobos, po Marsovih lunah.

Najnovejši prototip vesoljske ladje Starship je v začetku tega meseca naredil varen vzpon in pristanek. Vozilo za večkratno uporabo bi lahko spremenilo pravila vesoljskih potovanj, poroča BBC.

Starship je v začetku meseca po štirih neuspešnih testnih poletih končno uspešno pristala. To je bil peti test prototipa te rakete. SpaceX načrtuje, da bo raketa nekoč na Luno in Mars prevažala tovor in ljudi.

Decembra in januarja sta prototipa SN8 in SN9 strmoglavila in eksplodirala, 3. marca pa je prototip SN10 uspešno pristal, a ga je nekaj minut kasneje razneslo. Četrti poskus konec marca pa se je končal tako, da je raketa strmoglavila.