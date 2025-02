Na evropskem nebu svetleče sledi, na Poljsko padel del rakete

Več ur kasneje so v gozdu, le nekaj kilometrov od prve najdbe, našli še en predmet, podoben prvemu. Poročil o škodi ali žrtvah ni.

Očividci s Poljske so ujeli tudi trenutke tik pred tem, ko so ostanki padli na tla. Deli rakete so na nebu namreč puščali spektakularne svetleče sledi, ki so bile vidne tudi na nebu nad Dansko, Švedsko in Anglijo.