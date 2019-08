Španski znanstveniki ustvarili človeško-opičji zarodek

Kot prvi v zgodovini so španski znanstveniki ustvarili človeško-opičjo himero, človeško-živalski hibrid. Eksperiment so opravili na Kitajskem, saj so v Španiji tovrstne raziskave zelo omejene, in sicer le na raziskavo smrtnih bolezni, poroča El Pais. Šlo naj bi za pomemben korak na poti do uporabe živali za presaditve človeških organov.

Ekipa je genetsko spremenila zarodke opice, da niso mogli oblikovati organov. Znanstveniki iz ameriškega inštituta Salk in španske katoliške univerze v Murcii so nato v zarodek vstavili človeške matične celice, ki so sposobne ustvarjanja tkiva. Proces so nato zaustavili, še preden se je zarodek popolnoma razvil.