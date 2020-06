Spektakel na nebu: nekateri Zemljani opazovali popoln 'ognjeni obroč'

Kolobarjasti mrk nastane, ko sta Sonce in Luna v isti črti z Zemljo, vendar pa je navidezna velikost Lune manjša od velikosti Sonca in ga torej ne prekrije povsem. Sonce se zato pojavi kot zelo svetel prstan ali kolobar, ki obkroža temno Luno.

Kolobarjasti sončni mrk se pojavi na leto ali dve in je viden v zelo ozkem pasu našega planeta. Tokratni mrk je bil najprej viden na severovzhodu Konga ob 5.56 po krajevnem času (6.56 po srednjeevropskem času), le nekaj minut po sončnem vzhodu. Trajal je minuto in 22 sekund. Nadalje so ga lahko opazovali v delih Arabskega polotoka, severni Indiji in južni Aziji, končal pa se je v Tihem oceanu.