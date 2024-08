Spektakularen posnetek polarnega sija z Mednarodne vesoljske postaje

Posnetek je Dominick objavil 12. avgusta, ko so mnogi na Zemlji lahko na nebu občudovali meteorski dež (perzeide), tisti najbolj srečni pa hkrati še auroro borealis oziroma polarni sij.

Na posnetku so vidni deli ISS skupaj z zasidrano rusko kapsulo Sojuz.

"Timelapse posnetek lune, ki zahaja v tokove rdečega in zelenega polarnega sija, ki ji sledi sončni vzhod in osvetli Sojuz s svetlo modro barvo. Aurora je zadnjih nekaj dni osupljiva. Odličen čas za preizkus novega objektiva, ki je nedavno prispel s Cygnusom," je zapisano ob posnetku, ki ga je Nasin astronavt Matthew Dominick objavil na svojem profilu na družbenem omrežju X. Cygnus je ameriško tovorno vesoljsko plovilo, ki se uporablja za logistične misije Mednarodne vesoljske postaje (ISS), nazadnje je 6. avgusta pripeljal tovor na ISS.

ISS se premika z veliko hitrostjo, tako da astronavti, ki so na njej, vidijo 16 sončnih vzhodov in zahodov vsak dan, piše Forbes. Prav tako lahko opazujejo številne Lunine vzhode in zahode. Luna je na posnetku videti kot žareča pika, ki pada proti Zemlji.

Aurora borealis oziroma polarni ali severni sij je svetloba, ki jo oddajajo atomi in molekule v ozračju po trku z nabitimi delci iz Sončevega vetra. Pojavlja se v nekaj značilnih barvah, pri čemer je najpogostejša zelena. Ta je tipična na severu na Arktiki, Islandiji in v Skandinaviji. Pojav je viden ponoči.