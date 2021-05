Spektakularna fotografija eksplozivne energije v središču Rimske ceste

Fotografija je sestavljena iz 370 posnetkov, ki jih je v zadnjih dveh desetletjih posnel rentgenski observatorij Chandra, ki kroži okoli Zemlje. Na sliki so upodobljene milijarde zvezd in nešteto črnih lukenj.

Panorama pa razkriva še številna druga čudesa v tem galaktičnem centru. Wangov članek poroča o velikih oblakih vročega plina, ki segajo približno 700 svetlobnih let nad in pod ravnino galaksije, tu pa so bili videti podrobneje kot kdaj koli prej. "Plin se verjetno segreje z eksplozijami supernove in številnimi nedavnimi magnetnimi ponovnimi povezavami, ki se zgodijo v bližini središča galaksije," ugotavljajo pri Nasi.

Dogodki magnetne ponovne povezave imajo lahko glavno vlogo pri ogrevanju plina, ki obstaja med zvezdami. "Ta postopek je lahko odgovoren tudi za pospeševanje delcev, ki proizvajajo kozmične žarke, kakršne opazujemo na Zemlji, in za turbulenco v medzvezdnem mediju, ki sproži nove generacije rojstva zvezd," so zapisali. Prispevek Wanga, ki opisuje te rezultate, je objavljen v junijski številki Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Observatorij Chandra, ki so ga izstrelili leta 1999, je bil zasnovan za spremljanje rentgenskih žarkov v visokoenergijskih območjih vesolja. Številne najbolj neverjetne slike iz vesolja pa je posnel satelit, ki ga upravlja astrofizični observatorij v Massachusettsu.