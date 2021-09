Spektakularna fotografija iskrivega zvezdnega polja

To iskrivo zvezdno polje, ki ga je posnela kamera širokega polja Hubblovega vesoljskega teleskopa, vsebuje kroglasto kopico Palomar 6. Ta leži v ozvezdju Ophiuchus, blizu nebesnega ekvatorja.

Gre za gosto skupino zvezd, ki leži v bližini Rimske ceste, kjer medzvezdni plin in prah absorbirata zvezdno svetlobo in tako otežujeta opazovanje. Absorpcija vpliva na nekatere valovne dolžine svetlobe bolj kot na druge in s tem vesoljskim predmetom spreminja barve, da so videti bolj rdeči, kot v resnici so. Astronomi ta proces imenujejo "pordečenje".

Zvezdne kopice so sicer v vesolju pogoste. Ker so svetle, jih astronomi tudi pogosto opazujejo in raziskujejo.