Spektakularna fotografija žarečih obročev okoli črne luknje

Ekipa je analizirala 50 ugotovitev observatorija Swift, ki so jih opravili med 30. junijem in 25. avgustom 2015.

Na sestavljeni fotografiji so združeni rentgenski žarki iz Chandre, ki so svetlo modre barve, in optični podatki teleskopa Pan-STARRS na Havajih, ki prikazujejo zvezde v vidnem polju. Vsak obroč je ustvarjen z rentgenskimi žarki sija sistema V404 Cygni, ki odsevajo različne oblake prahu.

Svetlobni obroči astronomom ne govorijo le o obnašanju črne luknje, temveč tudi o pokrajini med binarnim sistemom V404 Cygni in Zemljo. Premer obročev na rentgenskih žarkih na primer razkriva razdaljo do vmesnih oblakov prahu, ki jih je svetloba odbijala. Če je oblak bližje Zemlji, se tako zdi, da je obroč večji. Svetlobni odmevi se pojavljajo kot ozki obroči, ker je rentgenski izbruh trajal relativno kratek čas.

Raziskovalci so preizkusili tudi lastnosti samih oblakov prahu. Avtorji so rentgenske spektre – svetlost rentgenskih žarkov v različnih valovnih dolžinah – primerjali z računalniškimi modeli prahu z različnimi sestavami. Različne sestave prahu namreč povzročijo, da se rentgenski žarki z manjšo energijo absorbirajo ter s tem preprečijo, da bi jih Chandra zaznala. "To načelo je podobno temu, kako različni deli našega telesa absorbirajo različne količine rentgenskih žarkov, kar daje informacije o njihovi zgradbi in sestavi," razlagajo Nasini znanstveniki.