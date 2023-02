'Spektakularno, izjemno': asteroid razsvetlil nebo nad Rokavskim prelivom

Na obeh straneh Rokavskega preliva so številni navdušenci nad astronomijo v noči na ponedeljek zrli v nebo v pričakovanju, da bodo videli prehod majhnega asteroida. In mnogim se je čakanje izplačalo, saj so za nekaj trenutkov uživali v enkratni svetlobni predstavi na nebu. To je bilo sicer šele sedmič, da je Evropska vesoljska agencija prihod asteroida napovedala vnaprej.

"Postavil sem se ob okno in prižgal kamero na telefonu. Nisem pričakoval veliko, vendar je bilo res izjemno," je dejal avtor enega od posnetkov preleta asteroida, ki so zakrožili po družbenih omrežjih. "Asteroid je razsvetlil nebo v rožnati barvi, kar je bilo spektakularno," pa je svoje vtise strnil uporabnik Twitterja. Za nenavadno svetlobno predstavo nad Rokavskim prelivom je poskrbelo nebesno telo, poimenovano Sar2667. Asteroid s premerom približno enega metra je vstopil v atmosfero malo pred 3. uro po lokalnem času in na nebu je bil viden kot ognjena krogla. Ker je Evropska vesoljska agencija (Esa) pred tem na Twitterju napovedala, da bo asteroid v Zemljino atmosfero vstopil nad severom Francije in bo viden nad Rokavskim prelivom, so mnogi navdušenci s kamerami čakali in zrli v nebo, da bi ga ovekovečili. Esa je poudarila, da je bil tokrat prihod asteroida vnaprej napovedan šele sedmič, kar so označili za "znak hitrega napredka globalnih zmogljivostih za zaznavo asteroidov". PREBERI ŠE Kot tovornjak velik asteroid bo to noč švignil mimo Zemlje Asteroidi so majhni kamniti predmeti, ki krožijo okrog sonca, znanih je več kot 1,1 milijona. Raziskovalci so jih v bližini Zemlje zaznali več deset tisoč, od tega približno 10.000 s premerom več kot 140 metrov. Ni pa med njimi nobenega, ki bi lahko v doglednem času padel na naš planet. Zadnji asteroid, čigar vstop v atmosfero je bil napovedan vnaprej, so sicer novembra lani videli na nebu nad Ontariom v Kanadi. Ameriški vesoljski agenciji Nasa pa je oktobra lani prvič dotlej uspelo, da je s pomočjo trčenja sonde spremenila smer gibanja enega od asteroidov. Iskali so namreč odgovore, kako bi se lahko Zemlja zaščitila pred bližajočim večjim nebesnim telesom. Prav padec asteroida pred približno 66 milijoni let namreč glede na dognanja znanstvenikov velja kot najverjetnejši vzrok za izumrtje dinozavrov.