Zlorabili novinarko POP TV za oglaševanje spletne prevare

Bralec nas je opozoril na novo sponzorirano objavo na Facebooku, v kateri so tokrat uporabili fotografijo novinarke 24UR Suzane Perman . Fotografija se pojavi v oglasu na Facebooku, ki ga objavlja uporabnik Oscar Parenting. Ljudi nagovarjajo z geslom: "NE ZAMUDITE: Vsi izkoriščajo to novico."

Gre za več kot očitno zlorabo podobe znane novinarke in oddaje 24UR z namenom, da bi ljudje kliknili na oglas. Ob fotografiji Suzane Perman so zapisali še: "Ta radodarni podjetnik se je odločil rezultat svojega dela deliti z vsemi!"

Podjetje je fotografijo Suzane Perman uporabila brez vednosti in dovoljenja novinarke in naše medijske hiše.

V ogasu trdijo, da je nek 24-letni Marko Mlakar zaslužil 580 milijonov evrov z ustvarjanjem in prodajo mobilnih aplikacij in da zdaj ponuja potencialnim novim igralcem določen znesek, s katerim lahko poskusijo igre. "Po nekaj minutah igranja lahko postanete milijonar," trdijo v oglasu. Takšnega posameznika nismo izsledili. Omenjajo tudi druge, najverjetneje izmišljene osebe, ki naj bi s pomočjo igre postali milijonarji, lažni pa so tudi komentarji domnevnih "zadovoljnih uporabnikov".

"Gre za zlorabo, za spletno krajo moje fotografije in s tem imena za očitne namene spletne goljufije. Na sponzorirano objavo s katero nimam nič, prav tako ne poznam avtorjev, so me opozorili uporabniki spleta. Zadeva je zrela za prijavo policiji," je poudarila Permanova.

A glede na komentarje pod oglasom sodeč, nekateri verjamejo, da je Permanova dejansko vpletena v oglas. Vendar, poudariti je treba, da je fotografija uporabljena brez vednosti in dovoljenja novinarke in naše medijske hiše.

Že drugi primer v zadnjih mesecih

To je že drugi primer zlorabe novinarjev naše hiše za namene pridobivanja novih "žrtev" za spletne prevare. Spomnimo, da se je že pred meseci pojavila podobna objava znane prevarantske strani Bitcoin Evolution. Takrat so ukradli fotografije novinarja Mihe Drozga in zapisali, da naj bi obogatel v nekaj urah na njihovi platformi. Seveda Miha ni obogatel in prevaranti so na takšen način želeli pritegniti ljudi, ki bi jim nato pobrali denar.

Očitno postajajo takšne zlorabe vse pogostejše, tako v realnem kot virtualnem svetu, pravi Permanova. "Prav ta teden smo v naši oddaji 24UR poročali o zlorabi v realnem svetu, ko so 40-letnemu Kamničanu ukradli dokument na podlagi katerega so odprli podjetje v Berlinu. Nič hudega sluteč oškodovanec, ki so mu ukradli identiteto, pa je začel prejemati izvršbe Fursa na svoj račun, ker se je nemško podjetje pod njegovim imenom, s katerim sam nima nič, kopalo v dolgovih. Zlorabe preko spleta so za goljufe očitno še lažje," je spomnila.

Kot pravi, je "najbolj žalostno to, da številni spletni uporabniki tovrstnim lažnim novicam in objavam na družbenih omrežjih in spletu dejansko verjamejo, čeprav jih že na prvi pogled izdaja videz neverodostojnosti".

Pri spletnih prevarah gre največkrat za goljufije in prevare. Pojavljajo se kraje identitet, nigerijske prevare, pa tudi prevare pri spletnem nakupovanju. O tem, kako delujejo, kdaj in zakaj jim nasedemo, pa smo obširno poročali tudi v 24UR Inšpektorju. Celoten prispevek si lahko ogledate na Voyo.