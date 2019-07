Spletni goljufi tokrat nad Uroša Slaka in Franka Bajca

Pred nekaj meseci so že zlorabili fotografijo našega novinarja Uroša Slaka . Takrat je povedal, da gre za očitno prevaro in da je nesprejemljivo, kaj vse so ljudje pripravljeni narediti, da zaslužijo kakšen evro več. Tokrat pa je po internetu, predvsem na Facebooku, zaokrožil članek, v katerem je glavna tarča Franko Bajc .

"Že najmanj druga prevara v kateri so uporabili mojo sliko. Neverjetno in nesprejemljivo je, da se to dogaja tako pogosto," je za 24ur.com povedal Slak, Franko pa pravi, da s prevaro ni nikakor povezan. Dodal je:"Najprej sem članek videl sam, potem pa se je začelo pošiljanje s strani prijateljev in neznancev. Neverjetno, koliko ljudi mi je pisalo v zvezi s tem." Dodal je, da se je tu dokazalo pravilo, da če zveni preveč lepo, da verjetno ni res. "Zadevo sem želel prijaviti policiji, a so mi rekli, da ne moremo kaj dosti narediti, naj ne pričakujem kakšnega rezultata." Franko pravi, da mu je zanimivo, kakšen tekst je avtor spisal in da je veliko stvari zelo v neskladju z njegovim karakterjem: "Tudi če bi imel toliko denarja, ga verjetno ne bi tako zapravljal. Sigurno pa se niti spomnil ne bi reči, da zapravljam denar kot vodo, ta je pa dobra."

Pred časom smo poročali tudi o namenah pridobivanja novih ’žrtev’ za spletne prevare zlorabili obraz novinarke oddaje 24UR Suzane Perman, pred meseci pa so spletni goljufi ukradli fotografijo novinarja Mihe Drozga.

Spletne prevare so zaradi dnevne uporabe interneta vse pogostejše, kljub vsemu pa se še vedno najdejo posamezniki, ki verjamejo v lahek zaslužek in nasedejo spletnim goljufom. Tudi zato je vse več kraj identitet, prevar pri spletnem nakupovanju in nigerijskih prevar. O tem, kako delujejo prevare, kdaj in zakaj jim nasedemo, pa smo obširno poročali tudi v 24UR Inšpektorju. Celoten prispevek si lahko ogledate na Voyo.