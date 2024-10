Spletni prevaranti lahko žrtvam več kot le izpraznijo bančni račun

Znanost in tehnologija

Številne spletne zlorabe, od kartičnih zlorab do vdorov v spletno ali mobilno banko, za uporabnike pomenijo veliko tveganje. Spletni prevaranti lahko žrtvi ob nedovoljenem vstopu v spletno banko ukradejo vse prihranke. A ne le to, v njenem imenu lahko najamejo še hitri kredit in počrpajo tudi ta sredstva, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.