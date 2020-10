Spletni Robin Hood? Hekerji delijo nakradeni denar

Kdo so hekerji, ki – podobno kot legendarni junak Robin Hood – delijo nakradeni denar? Vprašanje bega strokovnjake za spletni kriminal in postavlja pred težko odločitev tiste, ki so njihov prispevek nepričakovano dobili na račun.

Skupina, ki se je poimenovala Darkside (temna stran), se je javno pohvalila, da je od različnih družb z izsiljevanjem pridobila milijone dolarjev, zdaj pa želi "napraviti svet boljši", poroča BBC. Priložili so dokaz, da mislijo resno: potrdilo o donaciji 10.000 dolarjev (slabih 8500 evrov) v bitcoinih dvema človekoljubnima organizacijama.

"Ne glede na to, za kako slabo imate naše početje, smo veseli, da smo pomagali nekomu spremeniti življenje. Danes smo poslali prvi donaciji," so še sporočili. A eden od prejemnikov, mednarodna organizacija Children International, ki pomaga revnim otrokom po vsem svetu, je že sporočila, da bo darilo zavrnila. Druga, Water Project, katere cilj je zagotoviti prebivalcem podsaharske Afrike dostop do čiste vode, svoje odločitve še ni sporočila.

Čeprav je taka donacija dobrodošla, pa je sporna tako z moralnega kot tudi z legalnega vidika, poudarja BBC. Hekerji sicer v svoj "zagovor" dodajajo, da za napade vedno izberejo velika dobičkonosna podjetja in da se jim zdi prav, da gre nekaj denarja tudi dobrodelnim organizacijam.

"Ni jasno, kaj želijo kriminalci s temi donacijami doseči. Morda jim to pomaga ublažiti krivdo ali pa si iz povsem egoističnih razlogov želijo, da bi jih dojemali kot like, podobne Robinu Hoodu, in ne kot brezvestne izsiljevalce," je o razlogih za to početje razmišljal strokovnjak za spletno varnost Brett Callow. A ne glede na to, kaj se skriva zadaj, je eno gotovo: čemu podobnemu še nismo bili priča.