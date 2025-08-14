Svetli način
Spletni velikan za odrasle v dveh tednih izgubil milijon uporabnikov

London, 14. 08. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 7 minutami

U.Z.
Potem ko je Združeno kraljestvo poostrilo pravila za preverjanje starosti na spletnih straneh z vsebino za odrasle, se je število uporabnikov na njih močno zmanjšalo. Vodilna spletna stran za odrasle Pornhub, na primer, je v samo dveh tednih izgubila več kot milijon obiskovalcev, za skoraj polovico se je zmanjšal promet na XVideosu, upad pa je zaznala tudi platforma OnlyFans. Kritiki pa opozarjajo: to bi lahko imelo nasprotni učinek in ljudi usmerilo k bolj ekstremnim vsebinam na temnem spletu.

Nov britanski Zakon o varnosti na spletu je določil, da morajo spletna mesta osebam, mlajšim od 18 let, otežiti ogled eksplicitnih vsebin, zato so Pornhub in druge večje spletne strani za odrasle 25. julija letos uvedle naprednejše preverjanje starosti, poroča BBC.

Strokovnjaki za analizo podatkov pri podjetju Similarweb so primerjali povprečno dnevno število uporabnikov priljubljenih pornografskih spletnih mest od 1. do 9. avgusta s povprečnim dnevnim številom za julij.

Pornhub, najbolj obiskana spletna stran za odrasle v Združenem kraljestvu, je med 24. julijem, dan pred uveljavitvijo novih pravil, in 8. avgustom zabeležil 47-odstotni upad prometa.

Pornhub FOTO: Shutterstock

V istem obdobju se je promet na XVideosu, še enem spletnem mestu za odrasle, prav tako zmanjšal za 47 odstotkov, OnlyFans pa je zabeležil upad prometa za več kot 10 odstotkov.

Število povprečnih dnevnih obiskov Pornhuba se je s 3,2 milijona v juliju zmanjšalo na 2 milijona v prvih devetih dneh avgusta.

Vendar pa so podatki pokazali tudi, da se je število obiskov nekaterih manjših in slabše reguliranih pornografskih spletnih strani povečalo.

"Kot smo že videli v številnih jurisdikcijah po svetu, se v takšnih primerih pogosto zmanjša promet na spletnih mestih, ki so skladna s predpisi, in poveča promet na spletnih mestih, ki niso skladna s predpisi," je za BBC povedal tiskovni predstavnik Pornhuba.

Poleg tega so v dneh po uveljavitvi pravil o preverjanju starosti aplikacije za virtualna zasebna omrežja (VPN) postale najbolj prenašane v Applovi trgovini App Store v Združenem kraljestvu. VPN-ji lahko prikrijejo vašo lokacijo na spletu – kar vam omogoča, da internet uporabljate, kot da ste v drugi državi. Aplikacije tudi otežijo zbiranje podatkov o tem, koliko ljudi obiskuje spletna mesta z določenih lokacij.

Medijski regulator Ofcom sicer ocenjuje, da pornografijo na spletu gleda okoli 14 milijonov ljudi v Združenem kraljestvu. Določil je več načinov, kako lahko spletna mesta preverijo starost uporabnikov, vključno s preverjanjem kreditnih kartic, ujemanjem osebnih dokumentov s fotografijami in ocenjevanjem starosti s pomočjo selfija.

Medtem pa kritiki opozarjajo, da bi nenamerna posledica takšnih sprememb lahko bila, da bi se uporabniki zatekli k bolj ekstremnim vsebinam na temni splet.

Gliha fkup štriha
14. 08. 2025 11.36
Vzemi stvar v svoje roke.
ptuj.si
14. 08. 2025 11.34
Vse nam prepovedujejo....
