Znanost in tehnologija

Spolni odnos na 'daljavo': parijo se, ne da bi videle svojega partnerja

Ljubljana , 06. 04. 2026 09.28 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
A.K.
Hobotnica se pari

Znanstveniki so dlje časa preučevali razmoževanje hobotnic. Nenavadno bitje s tremi srci ima namreč tudi nenavaden način parjenja. Zdaj so odkrili, kako jim uspe razmnoževanje 'na daljavo'.

Samci hobotnic lahko oplodijo partnerko, tudi če je ne morejo videti. Ko se hobotnice parijo, je samec lahko dobesedno na razdalji iztegnjene roke. Za to dejanje ima namreč posebno roko, imenovano hektokotil, ki jo uporablja za odlaganje vrečke s spermo v samičji reproduktivni sistem. To je odkritje, ki je fasciniralo znanstvenike, ki pa jih je že dlje časa mučilo vprašanje, kako se hobotnice razmožujejo, če niso v neposrednem stiku.

Razmnoževanje hobotnic
Razmnoževanje hobotnic
FOTO: Shutterstock

Znanstveniki niso bili povsem prepričani, kako lahko roka najde pravo mesto, ko samec ne vidi, kaj počne. Nova študija v reviji Science pa ponuja nov vpogled v ta fascinanten mehanizem parjenja. Med spolnim odnosom samec hobotnice vstavi hektokotil v samičji plašč – vrečki podobno strukturo za očmi, ki vsebuje vse njene glavne organe, vključno z reproduktivnimi – in tipa naokoli, dokler ne najde njenega jajcevoda. Raziskovalci so ugotovili, da je paritvena roka senzorni organ, ki je, tako kot druge roke hobotnic, polna priseskov, ki vsebujejo kemotaktilne receptorje, poroča Euronews.

Hobotnica
Hobotnica
FOTO: AP

 

Med raziskavo so znanstveniki ugotovili, da jajcevod samice hobotnice proizvaja encime, ki proizvajajo spolni hormon progesteron. Odkrili so, da receptorji omogočajo paritveni roki samcev, da zazna progesteron, kar pomeni, da lahko oplodijo samico, tudi če ne vidijo svojega spolnega partnerja. Raziskovalci so tudi ugotovili, da so se roke samcev hobotnic premikale kot odziv na progesteron – ne pa tudi, ko so bile v stiku z drugimi, podobnimi hormoni. 

Pri živalih je običajno, da med parjenjem uporabljajo zaznavanje hormonov, vendar se senzorični organ za zaznavanje običajno razlikuje od tistega, ki sprošča spermo. Pri samcih hobotnic pa je za obe nalogi odgovoren hektokotilus, kar je po mnenju raziskovalcev povezano z njihovo bolj osamljeno oziroma samotno naravo.

Inteligentna bitja s tremi srci

Kot poudarjajo znanstveniki, so hobotnice dokazano izjemno inteligentna bitja. Številni poskusi so dokazali, da se te radovedne živali, ki spreminjajo obliko, neverjetno prilagajajo. Steklenice, pločevinke, celo odpadne baterije na dnu morja. Vse to je postalo novo domovanje hobotnic, saj so se odpadke, ki sicer dušijo oceane, naučile izkoristiti v svoj prid.

Hobotnica se pari
Hobotnica se pari
FOTO: Shutterstock

Gre za neverjeten primer prilagoditve, navdušeno ugotavljajo raziskovalci. Pločevinke, zavržene steklenice in ostale smeti, ki končajo na morskem dnu, so se naučile uporabljati kot zavetje, skrivališče ali celo kot gnezdo za svoja jajca.

Hobotnice so znane po številnih mehanizmih, ki jim omogočajo preživetje – med drugim posnemajo strupena bitja in se branijo s curki vode. Samo z opazovanjem se lahko hitro naučijo ustaljenih nalog in imajo približno 500 milijonov nevronov – zaradi česar, kot ugotavljajo znanstveniki, se lahko po pameti primerjajo s psi.

Razlagalnik

Hektokotil je posebna, preurejena roka pri samcih nekaterih glavonožcev, vključno s hobotnicami. Ta roka ni namenjena premikanju ali prijemanju hrane, temveč ima ključno vlogo pri razmnoževanju. Samec jo uporablja za prenos spermijev v samičin plašč, kjer pride do oploditve.

Hobotnice so primerjane s psi glede na inteligenco zaradi njihovega izjemno razvitega živčnega sistema, ki vključuje približno 500 milijonov nevronov. Ta velika količina nevronov, ki je primerljiva z nekaterimi sesalci, kot so psi, jim omogoča kompleksno učenje, reševanje problemov, uporabo orodij in prilagajanje na okolje na načine, ki jih običajno povezujemo z bolj razvitimi živalmi. Njihova sposobnost učenja z opazovanjem in kompleksno vedenje dodatno podpirata to primerjavo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
hobotnica parjenje

Astronavti se približujejo Luni, kmalu jo bodo obleteli

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
06. 04. 2026 11.03
Tole je članek na ravni osnovnošolskega spisa. Res je sicer, da imajo hobotnice 3 srca, da so bolj samotne,… imajo pa tudi po 9 možganov (vsaka od osmih rok/lovk ima svoje možgane), itd. Tudi zato je trditev, da je inteligenca hobotnic na ravni psa, smešna (kljub temu, da se strinjam, da so nekatere pasme psov izjemno pametne). In mimogrede, hobotnica »spreminja obliko« in se naseli v steklenicah, ipd., preprosto zato, ker je povsem brez kosti. Hkrati pa je zelo radovedna (kar je eden od očitnih znakov inteligence). Meni je npr. najbolj zanimivo to, kako lahko hitro in spreminja svojo barvo ter se tako popolnoma zlije z okolico. Tako tudi način njenega parjenja ne preseneča. Po mojem so hobotnice z »drugega planeta«. Na Zemlji jim ni nihče podoben.😉
Odgovori
0 0
Emtisunce
06. 04. 2026 10.40
Razmnoževanje hobotnic je do potankosti znanstveno pojasnil Jacques Cousteau nekje leta 1970. Tile vaši znanstveniki so takrat verjetno nekje z repkom "skakali" iz levega v desni jajček in obratno. Če že povzemate njihove članke jim raje napišite, da naj preberejo kako strokovno literaturo preden raziskujejo že raziskano.
Odgovori
+1
1 0
boslo
06. 04. 2026 10.29
Točno to je soseda razlagala svojemu partnerju, ko je rodila temnopoltega otroka
Odgovori
+2
2 0
devlon
06. 04. 2026 09.55
..kot psi..a folk jih je v solati brez zadrzkov, ce bi imeli pa psa na krozniku, bi se pa zgrazali
Odgovori
+2
2 0
Krog
06. 04. 2026 10.52
To ne govori toliko o živalih, ampak precej več o nas. O naših navadah, kulturi in o tem, kako selektivna zna biti naša empatija.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Kako se z otroki pogovarjati o njihovih čustvih?
Kako se z otroki pogovarjati o njihovih čustvih?
V bolnišnico odpeljali njo in štiri otroke
V bolnišnico odpeljali njo in štiri otroke
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
okusno
Portal
Velikonočni ponedeljek: 5 kosil, ki jih boste z veseljem pripravili
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
