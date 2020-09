V skrinjici v fontani odkrili srce prvega župana mesta

Na skrinjico so naleteli med prenovo fontane, ki jo med drugim krasita kip leva z belgijskim grbom ter doprsni kip prvega župana mesta Pierra Davida . In prav njegovo srce je bilo zapečateno v skrinjici, v posodici z alkoholom, ki se je skrivala v vodnjaku v izdolbenem kamnu. Na njej je bil vklesan zapis: "Srce Pierra Davida je bilo slovesno položeno v spomenik 25. junija 1883."

Vodnjak David nosi ime industrialca, ki je prvič postal župan mesta Verviers na vzhodu Belgije leta 1800 ter nato znova tri desetletja kasneje. Umrl je leta 1839 v starosti 68 let. Mestne oblasti so ustanovile sklad za postavitev spomenika, s soglasjem njegove družine pa so kirurgi odstranili njegovo srce, da bi bilo lahko hranjeno ob njegovem kipu. A trajalo je več desetletij, da je mesto zbralo dovolj sredstev za postavitev fontane, ta je tako zaživela šele leta 1883.

David je živel v nemirnih časih nastajanja neodvisne belgijske države. V času njegovega prvega županovanja je bilo mesto še pod francosko oblastjo, sam je podpiral ideje francoske revolucije. Dunajski kongres in združitev Belgije in Nizozemske sta kasneje vodila v belgijsko revolucijo in v neodvisnost države – istega leta je bil David ponovno izvoljen za župana. Ker je bil Verviers v tem času močno poškodovan, je dobil nalogo obnove mesta. Kot župan je med drugim ustanovil gasilsko službo v mestu, kar je bilo leta 1802 prava redkost.