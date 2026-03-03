Starlink bo izstrelil satelite za neposredno zvezo s telefoni

"Izstreljevanje bomo začeli sredi leta 2027 s Starshipom, konfiguracijo bomo lahko zelo hitro razporedili," je na svetovnem kongresu mobilne telefonije v Barceloni izjavil podpredsednik podjetja Starlink Michael Nicolls. Dodal je, da bo uvodno konfiguracijo sestavljalo 1200 satelitov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Cilj Starlink mobile, ki ga bo omogočila konstelacija druge generacije, je zagotoviti povezljivost, podobno kot pri zemeljskih povezavah, ko ste povezani s satelitskim sistemom," je dejal in dodal, da bo nova storitev začela delovati pol leta po uvodnih izstrelitvah.