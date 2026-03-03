Naslovnica
Znanost in tehnologija

Starlink bo izstrelil satelite za neposredno zvezo s telefoni

New York, 03. 03. 2026 08.57 pred 10 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L. STA
Starlink Slovenija

Podjetje Starlink za leto 2027 načrtuje začetek izstrelitev satelitov za neposredno povezavo z mobilnimi telefoni brez zemeljskih anten. Podjetje ima v zemeljski krožnici trenutno več kot 9000 satelitov, od tega okrog 600 s to novo tehnologijo neposredne zveze s telefoni.

"Izstreljevanje bomo začeli sredi leta 2027 s Starshipom, konfiguracijo bomo lahko zelo hitro razporedili," je na svetovnem kongresu mobilne telefonije v Barceloni izjavil podpredsednik podjetja Starlink Michael Nicolls. Dodal je, da bo uvodno konfiguracijo sestavljalo 1200 satelitov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Cilj Starlink mobile, ki ga bo omogočila konstelacija druge generacije, je zagotoviti povezljivost, podobno kot pri zemeljskih povezavah, ko ste povezani s satelitskim sistemom," je dejal in dodal, da bo nova storitev začela delovati pol leta po uvodnih izstrelitvah.

Starlink ima v zemeljski krožnici trenutno več kot 9000 satelitov.
FOTO: AP
FOTO: AP

Podjetje, ki je v lasti milijarderja Elona Muska, je za ponudbo storitve sklenilo partnerstvo z več operaterji mobilnih omrežij, s proizvajalci telefonov pa tesno sodelujejo, da bi zagotovili dostop do storitve čim večjemu številu naprav.

Nasa spreminja načrt pripravljalnih poletov za vrnitev na Luno

PomisliNaSonce
03. 03. 2026 09.07
Torej tudi neposredna povezava z avtonomnimi vozili in avtonomnimi roboti vključno z virtualno realnostjo preko očal... ki bodo mogoče zdaj postale tista prava nova prihodnost :)
z765
03. 03. 2026 09.07
Zanimivo in vznemirljivo bo , ko bodo ta isti sateliti začeli padati na glave zemljanov.
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551