Ste magnet za komarje? Razlog tiči v vašem vonju

Raziskovalci so potrdili mit o "človeškem magnetu" za komarje. Odkrili so, da komarje določeni ljudje res bolj privlačijo kot drugi, razlog za to pa so pripisali človeškemu vonju. Nekateri posamezniki na koži proizvajajo več t. i. mastnih molekul – kislin, ki so del naravnega sloja kože in ki so delno zaslužne tudi za vonj človeške kože.

Te "mastne molekule" so del naravnega vlažilnega sloja kože in ljudje jih proizvajajo v različnih količinah, je povedala avtorica raziskave Leslie Vosshall. Zdrave bakterije, ki živijo na koži, pa pojedo te kisline in s tem proizvajajo del profila vonja naše kože, je še pojasnila strokovnjakinja. "Če imate več kislin na koži, boste vi tisti, ki jih bodo komarji najbolj pikali." Človek se teh kislin sicer ne more znebiti, ne da bi pri tem škodoval svojemu zdravju. Znanstveniki pa imajo za posameznike, ki so za komarje bolj zanimivi, še eno slabo novico: komarji ostajajo zvesti, poroča Associated Press. Isti vonj so namreč testirali v različnih časovnih obdobjih in ugotovili, da insekte zmeraj privlači ista vonjava, je povedal raziskovalec Matt DeGennaro, ki sicer ni bil vključen v študijo. "Magneti za komarje torej ostajajo magneti," je povedal.

icon-expand Komarje privlačijo t. i. mastne molekule – kisline, ki so del naravnega sloja kože in ki so delno zaslužne tudi za vonj človeške kože. FOTO: Shutterstock

Raziskovalci so v študiji med seboj primerjali vonjave ljudi. V raziskavo so vključili 64 prostovoljcev, ki so jih prosili, naj okoli podlahti nosijo najlonske nogavice. Vanje se je potem ujel vonj posameznikov, nogavice, napolnjene z vonjem, pa so nastavili komarjem. V "napad" so spustili na desetine komarjev in ugotovili, da so insektom bolj zanimive tiste vonjave, ki imajo več "mastnih molekul". Ta vonj je komarje privlačil kar stokrat bolj kot tisti z manj kislinami.

icon-expand Izsledki raziskave bi lahko pomagali najti tudi nove načine, kako odgnati komarje. FOTO: Dreamstime