Ste videli svetlobo, ki je zasijala na nebu?

"Sprva je objekt deloval kot izjemno svetla "zvezda", opazno svetlejša od ostalih nebesnih teles v tistem trenutku. Njegova svetloba je bila točkovna, okrog objekta pa je bila vidna megličasta struktura. Vidna sta bila tudi temnejša pasova ob straneh svetlobnega jedra, kjer se svetloba ni razpršila, kar me je sprva napeljalo na misel, da gre za optični učinek ali razpršitev svetlobe zaradi oblaka," nam je sporočil bralec Samo iz okolice Ptuja.

Po približno 15 minutah je pojav ponovno opazoval in zaznal izrazito spremembo njegove oblike in svetilnosti. "Svetlobno jedro je začelo hitro slabeti, megličasta struktura pa se je iz osrednjega dela pomikala v lokasto obliko na desno stran objekta." V nadaljnjih minutah je objekt izgubil svojo svetilnost, nakar je ostala vidna le še razpršena meglica. "V celotnem času opazovanja se je pojav po nebu premaknil približno za 90 od zahodnega proti severnemu delu neba."