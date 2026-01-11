Naslovnica
Znanost in tehnologija

Ste videli svetlobo, ki je zasijala na nebu?

Ljubljana, 11. 01. 2026 21.32 pred 10 minutami 2 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Svetloba nad Ljubljano

Več bralcev nam je poslalo fotografije in posnetke nenavadnega pojava, ki so ga opazili na nebu. Nad Ljubljano, nad Kočevjem, nad Ptujem ... svetlobo, ki je zasijala, ste opazili po vsej državi. Najverjetneje je šlo za posledico izstrelitve rakete SpaceX, pojasnjujejo na portalu Neurje.si.

"Sprva je objekt deloval kot izjemno svetla "zvezda", opazno svetlejša od ostalih nebesnih teles v tistem trenutku. Njegova svetloba je bila točkovna, okrog objekta pa je bila vidna megličasta struktura. Vidna sta bila tudi temnejša pasova ob straneh svetlobnega jedra, kjer se svetloba ni razpršila, kar me je sprva napeljalo na misel, da gre za optični učinek ali razpršitev svetlobe zaradi oblaka," nam je sporočil bralec Samo iz okolice Ptuja.

Po približno 15 minutah je pojav ponovno opazoval in zaznal izrazito spremembo njegove oblike in svetilnosti. "Svetlobno jedro je začelo hitro slabeti, megličasta struktura pa se je iz osrednjega dela pomikala v lokasto obliko na desno stran objekta." V nadaljnjih minutah je objekt izgubil svojo svetilnost, nakar je ostala vidna le še razpršena meglica. "V celotnem času opazovanja se je pojav po nebu premaknil približno za 90 od zahodnega proti severnemu delu neba."

 

"Ob 17.31 sem uspel posneti zanimiv prelet neznanega plovila nad Ljubljano. Ne sanja se mi, kaj bi to lahko bilo," je zapisal bralec Aleš.

Uganko, kaj bi to lahko bilo, so razrešili na portalu Neurje.si. Kot so pojasnili, lahko nenavadno svetlobo, ki so jo opazili po vsej državi, najverjetneje pripisujemo izstrelitvi (lansiranju) rakete.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

SpaceX je namreč v okviru misije "Twilight" iz baze Vandenberg Space Force v Kaliforniji izstrelil raketo Falcon 9. Šlo je za rideshare polet z več sateliti (med njimi tudi Nasin satelit Pandora), so še dodali.

nenavaden pojav nebo svetloba spacex

KOMENTARJI2

_endrug
11. 01. 2026 21.55
NLP
Odgovori
0 0
Želko Kacin
11. 01. 2026 21.55
orešnik
Odgovori
+0
1 1
