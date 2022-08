Števec vse bližje 0: tokrat prazna orjakinja bi kasneje na Luno vrnila ljudi

Vesoljska agencija Nasa je v soboto na lansirno ploščad v vesoljskem centru Kennedy na Floridi premaknila osupljivo raketo Space Launch System (SLS). A raketa zgodovinskega pomena ni le zaradi svoje velikost - večja je celo od Kipa svobode - ali zaradi svoje napredne izdelave in moči. Vse to ima namreč prav poseben namen. Raketa je namreč zasnovana s ciljem, da bo po 50 letih na Luno znova ponesla človeštvo, poroča Insider.

Misija Artemis I se bo, če bo vreme ugodno, pričela v ponedeljek, med 8.33 in 10.33 po srednjeevropskem času, dvodnevno odštevanje pa se je začelo že v soboto. Časovnica za izstrelitev rakete je bila oblikovana na podlagi predhodnih informacij, ki so jih 22. avgusta pridobili na generalni vaji. Ta je simulirala skoraj vse dele izstrelitve, vključno s polnjenjem vesoljskega plovila z reaktivnim gorivom. Zdaj potekajo še zadnje priprave na zgodovinski polet, med katerimi je na primer priprava in vklop različnih sistemov na plovilu.

Sprva pa bo na vesoljsko odisejo popeljala le prazno pločevino. Ljudje bodo prišli na vrsto kasneje, po napovedih leta 2025. Med njimi naj bi bila po napovedih tudi prva ženska astronavtka ter tudi prva "nebelopolta" oseba. Sčasoma pa bo človeštvo začelo raziskovati tudi Mars.