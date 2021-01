Štiriletna deklica na plaži v Walesu odkrila odtis dinozavrove stopinje

Richard Wilderse je s svojo štiriletno hčerko Lily sprehajal v zalivu Bendricks Bay na jugu Walesa, ko je dekličino pozornost pritegnila skala. "Očka, poglej," mu je pokazala na nenavaden odtis, ki meri približno 10 centimetrov v dolžino.

Oče je najdbo takoj fotografiral in slike pokazal svoji ženi, ki je takoj pomislila na dinozavra. Richard je menil, da je preveč neverjetno, da bi bilo res. Wilderjeva sta nato kontaktirala strokovnjake, ki so se takoj odpravili na teren.

Paleontologinja Cindy Howells iz Nacionalnega muzeja v Walesu je dejala, da je to najboljši primerek, ki so ga kdajkoli našli na tej plaži. Gre za 220 milijonov let star odtis, ki se je ohranil v okamenelem blatu. Paleontologi so morali od pristojnih oblasti pridobiti dovoljenje, da so lahko fosil varno odstranili s plaže in odnesli v Nacionalni muzej v Cardiffu, kjer ga bodo hranili.