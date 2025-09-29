Štirje astronavti bodo proti Luni poleteli že februarja?

Ameriška vesoljska agencija Nasa je sporočila, da bi se lahko po več kot 50 letih človeška noga znova približala Luni. Misijo s človeško posadko namreč načrtujejo za februar 2026, ko bodo proti Zemljinemu edinemu naravnemu satelitu poleteli štirje astronavti. Na Luno sicer ne bodo stopili, bodo pa prva posadka, ki bo po misiji Apollo 17 potovala izven nizke Zemljine orbite.

Nasa je sporočila, da se trudi pospešiti postopke, da bi lahko prva človeška posadka v bližino Lune poletela že februarja prihodnje leto in ne aprila, kot so se prvotno zavezali. Od zadnjega tovrstnega podviga je sicer minilo že več kot pol stoletja, Nasa pa načrtuje, da bi na edini Zemljin naravni satelit izstrelila štiri astronavte. Za 10-dnevno popotovanje do Lune in nazaj so izbrali tri Nasine astronavte - Reida Wisemana, Victorja Gloverja in Christino Koch - ter Jeremyja Hansena iz Kanadske vesoljske agencije. Čeprav četverica na satelitu ne bo pristala, pa bo to prva posadka, ki bo potovala izven nizke Zemljine orbite po misiji Apollo 17 leta 1972.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen FOTO: AP icon-expand

Posadka bo med poletom postala tudi "poskusni zajček". Znanstveniki bodo namreč spremljali, kako vesolje vpliva na njihova telesa. "Želimo biti sposobni poglobljeno preučiti vpliv mikrogravitacije in sevanja na te vzorce," je pojasnila vodja znanosti pri Nasi dr. Nicky Fox. Kot poroča BBC, so misijo poimenovali Artemis II, njen cilj pa je, da astronavti pristanejo na Luni, kar bi sčasoma omogočilo dolgoročno prisotnost človeštva na površini Lune. Vodja poleta Artemis II Jeff Radigan je pojasnil, da bo posadka letela dlje v vesolje kot kdorkoli prej. "Leteli bodo vsaj 9200 kilometrov mimo Lune, kar je veliko več kot v prejšnjih misijah," je povedal novinarjem.

Vršilka dolžnosti namestnice administratorja pri Nasi Lakiesha Hawkins je dejala, da misija podvig pomeni pomemben trenutek v raziskovanju vesolja. "Izstrelitveno okno bi se lahko odprlo že 5. februarja. Vseeno pa želimo poudariti, da je naša glavna prioriteta varnost," je dodala. Kot je povedala direktorica izstrelitev Nasinega programa za raziskovanje zemeljskih sistemov Charlie Blackwell-Thompson, je močan raketni sistem Space Launch System, zgrajen za prevoz astronavtov na Luno, skoraj pripravljen za uporabo. Dokončati morajo le še kapsulo za posadko.