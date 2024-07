Stockholm se pripravlja na prvi 'leteči' trajekt

Znanost in tehnologija

V švedski prestolnici Stockholm preizkušajo prvi "leteči" električni trajekt, ki bo drvel en meter nad vodno gladino. Trajekt Candela P-12 z lebdenjem nad vodo porabi "do 80 odstotkov manj" energije kot navaden čoln, pravi vodja raziskav in razvoja pri projektu. Plovilo, ki naj bi bilo tudi hitrejše in udobnejše za potnike, sicer svojo stabilnost na vodni gladini ohranja zahvaljujoč posebnim senzorjem.