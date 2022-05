Street View praznuje 15. rojstni dan

Prve fotografije v okviru storitve Street View je Google objavil leta 2007, posneli so jih na ulicah San Francisca, New Yorka, Las Vegasa, Miamija in Denverja. Od takrat so njegovi s kamerami opremljeni avtomobili zajeli več kot 220 milijard fotografij in prevozili več kot 16 milijonov kilometrov. To je enako, kot če bi Zemljo obkrožili več kot 400-krat, so sporočili iz Googla.

Zahvaljujoč storitvi Street View je mogoče obiskati številna mesta, kulturne znamenitosti in naravne lepote po svetu in doma. Poleg ulic si je mogoče ogledati tudi notranjost kulturnih znamenitosti, pogled iz vesolja in globino oceanov. Najbolj priljubljene znamenitosti po oceni uporabnikov so najvišja stavba na svetu Burdž Khalifa, Eifflov stolp v Parizu in mavzolej Tadž Mahal v Indiji.