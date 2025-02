Strm porast mikroplastike v človeških tkivih: še posebej v možganih

Raziskovalci so analizirali vzorce tkiv 24 oseb, umrlih leta 2024, in jih primerjali z 28 vzorci iz leta 2016, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ponedeljek objavljena študija, ki jo je vodil raziskovalec Matthew Campen z Univerze v Novi Mehiki, je pokazala bistveno višje ravni plastičnih nano- in mikrodelcev v jetrih in možganih ljudi, ki so umrli leta 2024, v primerjavi s tistimi, ki so jih preučevali leta 2016. Po podatkih študije je bila prisotnost plastike še posebej visoka v možganih, kjer so bile ravni do 30-krat višje kot v drugih organih, kot so jetra ali ledvice.