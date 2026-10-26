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Znanost in tehnologija

Strma rast prihodkov Anthropica: v enem letu iz milijonov v milijarde

San Francisco, 26. 10. 2026 15.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Claude

Velikan s področja umetne inteligence Anthropic, ki razvija klepetalnega robota Claude, je objavil vlogo za prvo javno ponudbo delnic. Iz objave je razvidno, da se prihodki družbe od prodaje strmo povečujejo, hkrati pa obstajajo tveganja, povezana z umetno inteligenco.

Anthropic je v začetku letošnjega junija vložil zaupno vlogo za prvo javno ponudbo delnic pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo SEC, ki podjetjem omogoča, da komisiji predložijo dokumentacijo v pregled, ne da bi ob tem javnosti razkrili svoje finančne in poslovne podatke.

Iz danes vložene vloge pri SEC pa je razvidno, da se je poslovanje podjetja Anthropic zelo hitro okrepilo. Prihodki iz prodaje so v obdobju med aprilom in junijem dosegli 11,6 milijarde dolarjev (10,37 milijarde evrov), medtem ko so leto prej znašali 787 milijonov dolarjev (704 milijone evrov). V celotnem lanskem letu so prihodki od prodaje dosegli 4,6 milijarde dolarjev (4,11 milijarde evrov), poročilo povzema AFP.

Podjetje je v tem četrtletju obenem prvič ustvarilo dobiček iz poslovanja, ki je znašal skoraj milijardo dolarjev. Kljub temu je zabeležilo skupno izgubo v višini 66 milijard dolarjev (59 milijard evrov), predvsem zaradi računovodskih odhodkov, povezanih z naraščanjem vrednosti podjetja, in ne zaradi porabljenega denarja.

Večji del rasti prispevajo podjetja, ki uporabljajo Anthropicovega klepetalnega robota Claude za razvoj programske opreme in opravljanje pisarniških opravil. Skoraj 12.000 organizacij zdaj pri podjetju Anthropic porabi vsaj 100.000 dolarjev letno, medtem ko jih je bilo pred enim letom manj kot 1000. Podjetje Anthropic je ob tem sicer opozorilo, da se bo njegova rast verjetno upočasnila, pri čemer ne izključujejo izrazite upočasnitve.

Tveganja umetne inteligence

Sedem soustanoviteljev podjetja, ki jih vodita izvršni direktor Dario Amodei in njegova sestra, predsednica podjetja Daniela Amodei, bo po uvrstitvi na borzo ohranilo nadzor nad nekaj več kot polovico delnic, kar pomeni, da jih zunanji vlagatelji ne bodo mogli preglasiti.

V danes objavljenih dokumentih so prav tako navedena tveganja, specifična za to panogo, ki se v zadnjih mesecih sooča z vrsto poročil o sistemih umetne inteligence, ki se obnašajo na nepričakovane in škodljive načine.

"Če bi uporaba naših modelov umetne inteligence povzročila škodo – bodisi zaradi zlorabe s strani zlonamernih akterjev bodisi zaradi napačne uporabe s strani drugih tretjih oseb – ali če naši zaščitni mehanizmi ali varnostni ukrepi ne bi uspeli preprečiti takšne zlorabe," bi to lahko negativno vplivalo na poslovanje podjetja, je navedeno v dokumentu.

Razočaran odziv na nastop Anthropica na borzi bi lahko zmanjšal navdušenje vlagateljev nad umetno inteligenco, sektorjem, ki je postal ključna gonilna sila gospodarske rasti v ZDA.

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claude Anthropic umetna inteligenca

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