Strokovnjaki razdvojeni: so v Rimu našli Romulovo grobnico?

Znanstveniki so razdeljeni predvsem glede tega, ali je prazen grob moč povezati z Romulom - če sta brata v resnici sploh obstajala, ali gre le za legendo. Nekateri zgodovinarji namreč pravijo, da je najdba v središču italijanske prestolnice sicer izjemno pomembna, a da ne gre za resničen, temveč prej za simboličen Romulov grob. Če bi Romul resnično obstajal, v grobnici po njihovem ne bi bilo trupla - senatorji, ki so mu zavidali njegovo moč, naj bi po pripovedi njegovo truplo namreč raztrgali na kose. Po spet drugi različici pa se je Romul po smrti dvignil v nebesa in postal rimski bog Quirinus.

V ruševinah starodavnega rimskega templja so našli sarkofag, ki razdvaja strokovno javnost in povzroča nemir med zgodovinarji. Po nekaterih domnevah naj bi grobnica namreč pripadala legendarnemu ustanovitelju Rima Romulu .

Arheologi so odkritje javnosti predstavili v petek na osrednjem rimskem forumu. Tudi arheologinja Patrizia Fortini je ob tem dejala, da je v domnevah treba biti previden, čeprav predvidevanja, da gre za Romulovo grobnico, temeljijo na starodavnih virih. "Zgodbe govorijo o prisotnosti Romulove grobnice prav na tem območju foruma," je dejala Fortinijeva.

Ustanovil Rim, ubil brata, vladal 40 let, a njegova smrt ostaja skrivnost

Po legendi sta bila Romul in Rem brata, rojena svečenici Reja Silviji in bogu vojne Marsu. Brat njunega dedka je svojemu sužnju naročil, naj ju vrže v reko Tibero. Voda ju je odnesla na obalo ob vznožju Palatina, kjer ju je našla volkulja, skrebal zanju, ju negovala in hranila s svojim mlekom. Ko sta odrasla, sta kralja Amulija vrgla z oblasti, čez nekaj časa pa ustanovila svoje mesto. Romul naj bi območje mesta določil okoli palatinskega griča, kjer je tudi začrtal meje. Rem naj bi bratu kljuboval tako, da je preskočil mestno obzidje in to dejanje ga je stalo življenja. V sporu, ki je sledil ga je Romul namreč ubil. Rim je po pripovedi ustanovil 21. aprila 753 pr. n. št.

"Vsi miti in legende v sebi nosijo zrno oziroma element resnice," ob tem pravi Russova, ki je prepričana, da je nekoč obstajal 'ustanovni junak mesta'.

Na novo odkrit tempelj bodo zdaj arheologi temeljito preiskali in proučili, javnosti pa naj bi bil na ogled čez dve leti.