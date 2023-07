Strokovnjaki regulatorje pozivajo, naj odobrijo 'prelomni' zdravili za demenco.

Končni rezultati prelomne študije so potrdili, da je Donanemab, ki ga je izdelalo ameriško farmacevtsko podjetje Eli Lilly, kognitivni upad pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo upočasnil za 35 odstotkov. Drugo zdravilo, Lekanemab, pod katerega sta podpisani podjetji Eisai in Biogen, je glede na lani objavljene podatke testiranja stopnjo kognitivnega upada znižalo za 27 odstotkov, poroča The Guardian.

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence, število ljudi, ki živijo z demenco, pa naj bi se do leta 2050 skoraj potrojilo na 153 milijonov. Prav zaradi tega predstavlja vse večjo grožnjo zdravstvenim in socialnim sistemom v vseh državah po svetu.

Končni rezultati testiranja Donanemaba, ki so objavljeni v Journal of the American Medical Association in so jih v ponedeljek predstavili na mednarodni konferenci v Amsterdamu, so pokazali, da je zdravilo po 76 tednih zdravljenja upočasnilo upad kognitivnih sposobnosti za 35,1 odstotka pri osebah z začetki Alzheimerjeve bolezni, katerih skeniranje možganov je pokazalo nizko ali srednjo raven beljakovine, imenovane tau.

Na koncu so združili rezultate ljudi, ki so imeli različne ravni tega proteina, in ugotovili, da se je napredovanje bolezni upočasnilo za 22,3 odstotka. To pomeni, da bi lahko ljudje s to boleznijo še vedno opravljali vsakodnevne naloge, kot je na primer nakupovanje, gospodinjstvo, upravljanje financ in jemanje zdravil.

Pri majhnem številu ljudi, ki so bili udeleženi v študiji (skupaj je sodelovalo 1800 ljudi), je prišlo do nekaterih resnih stranskih učinkov, kot je otekanje možganov. Tri osebe, ki so jih zdravili z Donanemabom, in še ena oseba, ki je prejemala placebo tablete, so med testiranjem umrle.