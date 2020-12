Varnostna opozorila strokovnjakov pri vračanju letal v zrak

Strokovnjaki pravijo, da bi morali biti piloti pri ponovnem letenju previdnejši kot običajno. "Letenje z letalom je lahko precej tehnično zahtevno. Če tega nekaj časa ne počnete, to zagotovo ne ostane v refleksih, tako kot je vožnja s kolesom," je dodal Greg Waldron z revije FlightGlobal. Vendar pa je dejal, da se letalski prevozniki težave zavedajo in da pogosto namenjajo dodaten čas urjenju pilotov v simulatorjih letenja.

Nestabilen prilet lahko privede do trdih pristankov, izleta z vzletno-pristajalne steze ali celo do strmoglavljenja. Maja je letalo Pakistan International Airlines strmoglavilo po nestabiliziranem priletu, pri čemer je umrlo 97 ljudi, 18 pa jih je umrlo v nesreči družbe Air India Express ob pristanku avgusta, prav tako po nestabiliziranem priletu.

Večje število pilotov je v času pandemije izgubilo službo, nekateri pa so leteli le z zakonskim minimumom in se urili v simulatorjih, kar bi lahko bilo potencialno težavno, opozarjajo strokovnjaki. Ena najbolj zaskrbljujočih težav je povečanje števila slabo izvedenih priletov, piše BBC. Po podatkih Mednarodnega združenja za zračni promet (IATA) se je letos število tako imenovanih "nestabilnih priletov" močno povečalo.

Tudi mehanične delavnice potrebujejo čas

V podobni situaciji kot piloti in kabinsko osebje, ki potrebujejo dodaten čas in urjenje, da bi izboljšali svoje čute in letenje, so tudi številni mehaniki in podporno osebje, ki jih zdaj čaka zgodovinsko delo. Omejitve glede potovanj so povzročile velik upad letenja, saj so bila številna letala prizemljena kar nekaj mesecev ali pa so bila celo "dolgoročno parkirana." Zdaj, ko nekatera letala počasi vračajo v uporabo, se pojavlja več napak in opozoril, kar ta proes podaljšuje.

Kot je še dejal Waldron, so bili številni več mesecev doma in enostavno niso več tako hitri in natančni, da bi zadeve potekale z enako vnemo kot pred krizo. Podobnih zadržkov niso izrazili samo regulatorji, ampak tudi zavarovalnice in lastniki, ki bi potencialne zamude pri letenju morali plačevati, še pravijo na BBC.