Stroški kibernetskih napadov lani dosegli skoraj 5700 milijard evrov

Stroški lanskih kibernetskih napadov so po navedbah italijanske družbe Leonardo, ki deluje na področju aeronavtike, obrambe in varnosti, presegli 6000 milijard dolarjev (5.689 milijard evrov). Kot so dodali, so bili napadi lani številčnejši, bolj sofisticirani in so povzročili več škode.

icon-expand Kibernetski napad FOTO: Shutterstock "Kibernetska varnost je bila v zadnjih dveh letih kolateralna škoda pandemije covida-19 in pospeševanja digitalizacije," je na odprtju konference o kibernetski varnosti v Rimu dejal prvi mož Leonarda Alessandro Profumo. Številke, ki jih je predstavil, je Profumo pripisal italijanskemu združenju za informacijsko varnost Clusit, to pa se je sklicevalo na poročilo ameriške družbe Cybersecurity Ventures. V Clusitu so sicer škodo kibernetskih napadov v letu 2020 ocenili na 1000 milijard dolarjev (947 milijard evrov). Petino vseh kibernetskih napadov so lani zabeležili v Evropi, je še izpostavil Profumo in dodal, da na stari celini primanjkuje vsaj 200.000 strokovnjakov s področja kibernetske varnosti. Profumo je prejšnji mesec v pogovoru z novinarji dejal, da so se kibernetski napadi še povečali po ruski invaziji na Ukrajino. "Soočamo se z dodatnimi pritiski," so njegove besede povzeli v francoski tiskovni agenciji AFP.