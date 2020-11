'Nova cepiva, ki temeljijo na osnovi DNA in RNA, izkazujejo manj stranskih učinkov'

V ponedeljek je ameriška Moderna sporočila, da je njihovo cepivo kar 94,5-odstotno učinkovito. Vzpodbudne novice pa so prišle kmalu po oznanitvi rezultatov, da cepivo družb Pfizer in BioNTech daje 90-odstotno zaščito pred novim koronavirusom. Trenutno je po svetu kar 54 cepiv, ki so fazi raziskav, do tega jih je 12 v zadnji, tretji fazi. Nove tehnologije razvoja cepiv, njihovih učinkovitost in varnost, je pojasnjeval Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo.

Trenutno je po svetu kar 54 cepiv, ki so v 1., 2. ali 3. fazi kliničnih raziskav, do tega jih je 12 v zadnji, tretji fazi kliničnih testiranj. A niti eno cepivo še ni bilo odobreno s strani regulatornih organov, kot je Evropska agencija za zdravila EMA ali ameriška Agencija za zdravila in prehrano FDA, je na novinarski konferenci dejal Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Imamo pa šest začasno odobrenih cepiv, ki so jih odobrile nacionalne agencije. Gre za dve cepivi v Rusiji in štiri na Kitajskem. A ta cepiva so preskočila tretjo fazo testiranj, opozarja Štrukelj."Kaj je s temi cepivi, je veliko vprašanje. Ali so učinkovita ali so varna, o tem nimamo podatkov. Kajti tako ruska kot kitajska cepiva so preskočila tretjo fazo kliničnega preizkušanja."

Prva faza pomeni manjše število prostovoljcev, gleda se predvsem na varnost. V drugi fazi se preverja tudi že učinkovitost. Izjemno pomembna je 3. faza z 20.000, 30.000 prostovoljci, ki prikazuje realno sliko cepiva, pravi Štrukelj.

Po svetu so v razvoju štirje tipi cepiv - dva sta tradicionalna (ti potrebujejo dolgo fazo razvoja), obenem pa se razvijajo cepiva z novimi tehnologijami, ki jih do sedaj še nismo uporabili. Cepiva razvija veliko farmacevtskih družb in lahko smo zadovoljni, da bomo imeli na razpolago več cepiv, pravi Štrukelj. "Ta trenutek imamo kar nekaj cepiv, ki spadajo v skupino t.i. genskih cepiv. To pomeni, da uporabimo informacijo, zapis virusa, in na osnovi tega lahko farmacevtske družbe naredijo genski zapis. Ampak samo tisti zapis, ki kodira za površinski antigen virusa, t.i. s-protein. To je tisti protein, s katerim se virus pripne na našo celico."Cepivo lahko ustvarimo na podlagi RNA molekule ali DNA molekule, je pojasnjeval Štrukelj. DNA cepiva delujejo tako, da v naše celice vnesemo DNA molekulo, in naše celice s tem razvijejo oziroma dobijo potrebno informacijo, kažejo pa na"bolj verjetno obrambo organizma, kot klasična", dodaja Štrukelj. Glede novih tehnologij in razvoja cepiv je podal primer družbe Merck, ki razvija tudi cepivo v obliki kapsule - torej brez potrebnega klasičnega cepljenja. "Nosilec za gensko informacijo je spremenjen virus, ki aktivira naš prebavni sistem." Preko kapsule, ki bi jo zaužili, bi lahko pridobili dovolj genskih informacij, da bo naš organizem začel tvoriti protitelesa.

icon-expand Borut Štrukelj. FOTO: Bobo

Kaj pomeni 94,5-odstotna učinkovitost? Gre za učinkovitost cepiva Moderne - ta je 30.000 zdravih prostovoljcev razdelila na dve skupina. Ena je prejemala cepivo, druga pa placebo. Od 15.000 prostovoljcev jih je 90 zbolelo za covid-19 v kontrolni skupini (skupina, ki je prejemala placebo), med 15.000 prostovoljci, ki so prejemali cepivo pa le pet. Kako je mogoče, da lahko cepiva razvijemo tako hitro? Štrukelj poudarja, da nova tehnologija (gre torej za RNA in DNA cepiva) pomeni, da je razvoj hitrejši, farmacevtska družba pa lahko razvije cepivo, brez da bi imela kakršenkoli stik s samim virusom. Poleg tega se je znanje razvoja teh novih cepiv in tehnologij začelo že z razvojem cepiv proti ziki in eboli, čeprav takrat ni prišlo do realizacije. Poleg tega je ekonomski vložek enormen,"kar pomeni toliko več raziskovalcev, toliko več možnosti razvoja". "Regulatorni organi močno skrajšujejo postopek dovoljenja za promet, torej registracije, iz 210 dni na 70 dni," pove Štrukelj. 'Nova cepiva, ki temeljijo na osnovi DNA in RNA, izkazujejo bistveno manj neželenih stranskih učinkov' Glede varnosti in učinkovitosti cepiv pa je dejal, da se bo sam takoj cepiv, kot bo"prvo cepivo razglašeno za varno in učinkovito". Štrukelj je dodal tudi, da imajo nova cepiva bistveno manj neželenih učinkov. Gre predvsem za zelo majhno bolečino na mestu vnosa, glavobol ali rahlo povišano telesno temperaturo. "Nova cepiva, ki temeljijo na osnovi DNA in RNA, izkazujejo bistveno manj neželenih stranskih učinkov."

"Tudi ko bodo na voljo cepiva ali zdravila, bomo morali upoštevati vsa pravila, kar se tiče zmanjševanja širitve virusa."

Predstavljajo pa RNA cepiva velik logistični izziv, saj jih je potrebno hraniti na nizkih temperaturah, saj gre za bolj občutljiva cepiva. Cepljenje v Sloveniji že v drugi polovici decembra? Zdravstveni minister Tomaž Gantar je napovedal, da bi lahko prva cepiva v Sloveniji dobili že v drugi polovici decembra. Štrukelj je dejal, da te izjave težko komentira. A napovedal, da bo verjetno trajalo še nekaj mesecev, preden bomo prejeli cepivo.