Študenti med testi izkoriščajo umetno inteligenco, univerze prisiljene v spremembe

ChatGPT, ki ustvari besedilo o kateri koli temi kot odgovor na vprašanje ali poizvedbo, je novembra uvedel OpenAI in so ga že prepovedali v vseh napravah v javnih šolah v New Yorku prav zaradi pomislekov glede njegovega negativnega vpliva na učenje in možnosti za plagiat. V Londonu ga je profesor preizkusil z izpitnim vprašanjem iz leta 2022 in dejal, da je odgovor umetne inteligence koherenten, izčrpen in se drži bistva, kar študentom pogosto ne uspe, in dodal, da bi moral drugače zastaviti izpit ali prikrajšati študente za dostop do interneta pri naslednjih izpitih.

V Avstraliji so akademiki izrazili pomisleke glede zmožnosti ChatGPT in podobne tehnologije, da se izogne programski opremi proti plagiatorstvu, hkrati pa zagotovi hitro in verodostojno akademsko pisanje. Skupina osmih vodilnih državnih univerz je dejala, da je letos zaradi nove tehnologije pregledala dosedanji način izvajanja ocenjevanja. Namestnik izvršnega direktorja skupine Matthew Brown je dejal, da se njene institucije proaktivno lotevajo umetne inteligence pri izobraževanju študentov, usposabljanju osebja, preoblikovanju ocen ter ciljno usmerjenih tehnoloških in drugih strategij odkrivanja. "Naše univerze so pregledale, kako bodo leta 2023 izvajale ocenjevanja, vključno z nadzorom med izpiti ter večjo uporabo papirja in svinčnika med testi. Preoblikovanje ocenjevanja je ključnega pomena in to zdaj poteka na naših univerzah, saj želimo prehiteti razvoj umetne inteligence."

Tiskovni predstavnik Univerze v Sydneyju je dejal, da so opazili nekaj primerov goljufanja, univerza pa se pripravlja na spremembe in izboljšuje strategije odkrivanja goljufij. "Prav tako vemo, da lahko umetna inteligenca pomaga študentom pri učenju in bo del orodij, ki jih bomo v prihodnosti uporabljali pri delu – zato moramo študente naučiti, kako jo zakonito uporabljati," je povedal. Avstralska državna univerza je spremenila zasnovo ocenjevanja tako, da bo večji poudarek dala laboratorijskim dejavnostim in terenskemu delu, uvedla pa bo tudi več ustnih testov.

Toby Walsh, profesor umetne inteligence na Univerzi v Novem Južnem Walesu, je dejal, da so imeli profesorji krizni sestanek o tem, kako bodo ocenjevali izpite v novem letu in ali so vzpostavili primerne protokole za obravnavo plagiatorstva. "Študenti umetno inteligenco že uporabljajo za pisanje esejev," je dejal. "Morali bi se zavedati, da se to dogaja. To je postopna sprememba, je dostopen, ima lep vmesnik in enostavno se je z njim igrati." Walsh je tudi dejal, da s prihajajočimi naprednejšimi programi – vključno z GPT-4 iz OpenAI – prepoved platforme preprosto ni realna. "Obstajajo tehnične rešitve – digitalni vodni žig, vendar lahko zaženeš drug program, da ga nato uničiš. To je tekma, ki se ne bo nikoli končala in nikoli ne bomo zmagali."

Walsh je tudi dejal, da ima tehnologija umetne inteligence velik potencial za inovacije in racionalizacijo v izobraževalnem sektorju. "Profesorji sovražijo ocenjevanje esejev in z ustreznimi pozivi lahko umetno inteligenco uporabijo za ocenjevanje in zagotavljanje povratnih informacij, za katere sami ne bi imeli časa ali potrpljenja," je dejal. "Nočemo uničiti pismenosti, toda ali so kalkulatorji uničili matematične sposobnosti?"

Univerza Flinders je bila ena prvih v Avstraliji, ki je uvedla posebno politiko proti računalniško ustvarjenemu goljufanju. Namestnica podrektorja, profesorica Romy Lawson, je dejala, da je ohranjanje akademske integritete v dobi hitro spreminjajoče se tehnologije nenehen izziv. "Zaskrbljeni smo zaradi pojava vse bolj izpopolnjenih generatorjev besedila, nazadnje ChatGPT, ki se zdijo sposobni ustvariti zelo prepričljivo vsebino in povečajo težave pri odkrivanju," je dejala. "Namesto da študentom prepovedujemo uporabo takšnih programov, mora biti naš cilj pomagati akademskemu osebju in študentom pri uporabi digitalnih orodij za podporo učenju."