Študenti strojništva v ZDA poleteli do prepričljive zmage

Hitrost in inovativni materiali so bili ključni za zmago slovenske ekipe, ki se je imenovala DBF Edvarda Rusjana, na 23. tekmovanju Design, Build, Fly (Oblikuj, Zgradi, Leti). Letošnji dogodek je pritegnil več študentov kot katerokoli leto poprej, prvo mesto pa je prineslo nagrado v višini 2.500 dolarjev (približno 2211 evrov).

Ameriški inštitut za aeronavtiko in astronavtiko (AIAA) vsako leto razpiše študentski natečaj za načrtovanje in izgradnjo vodenega brezpilotnega letala. Tekmovanje je letos potekalo od 11. do 14. aprila 2019 v mestu Tucson v Arizoni, kamor je odpotovala tudi ekipa študentov Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom doc. dr. Viktorja Šajna.

Tekmovalci so morali spisati poročilo, poleg tega pa opraviti tudi tri lete. V prvem letu so morali preleteti tri kroge v petminutnem oknu, druga misija pa je zahtevala prelet iste razdalje, vendar z vrtečim se radarjem. Pri drugi nalogi so prehiteli vse univerze, saj so zaradi izjemno dobre površine letala za vse tri kroge z nameščenim radarjem porabili le 1 minuto in 29 sekund. V tretji misiji so morali v 10 minutah iz letala spustiti plastične puščice, pri čemer je šlo za simulacijo izpusta bomb. Nato jih je čakala tudi misija na tleh, v kateri so morali prikazati inštalacijo radarja in modelov bomb ter sposobnost daljinskega upravljanja.

Naši fantje so iz letala uspeli spustiti kar 18 ’bomb’, več od katerekoli druge ekipe – za primerjavo, drugouvrščeni ekipi je uspelo odvreči štiri bombe manj.

400 ur v delavnici, več kot 2000 ur dela

Da so izdelali zmagovalno letalo po imenu Pretty Boy, je ekipa Edvarda Rusjana v delavnici preživela več kot 400 ur, opravila več kot 40 testnih letov ter mnogo ur preživela za računalniki in 3D printerji. Njihovega ’lepega dečka’ krasijo mehanizmi za razpiranje kril, odmetavanje vorteksov in vrteči se radar.

"Letalo smo gradili več kot pol leta in vanj vložili preko 2000 ur dela. Uspelo nam je zgraditi izjemno hitro, lahko, kompozitno letalo, ki dosega hitrosti preko 100 km/h in je zmožno leteti več kot 10 min na tekmovalni hitrosti. Letalo, pripravljeno na letenje tehta približno 9 kg, od tega kar 35 % teže predstavljajo le baterije. Nosi lahko 18 'bomb', preko kril pa meri 2,5 metra," je tehnične specifike letala predstavil Hofbauer, ki je letalo tudi krmilil.